Луис Адриано: «Бразилия обыграет Россию 2:0»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано уверен, что сборная Бразилии переиграет команду России в предстоящем товарищеском матче со счетом 2:0.
Напомним, что «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн трансляцию с этой встречи.
– Вас вообще интересуют зимние виды спорта? Может быть, пробовали себя в том же хоккее, биатлоне, на санях катались хотя бы?
– Совсем не мое! Правда, по ТВ в Москве часто показывают хоккей, иногда смотрю.
– Вам говорит что-то фамилия «Овечкин»? Он в хоккее, как Неймар в футболе.
– Никогда не слышал, но, надеюсь, когда-нибудь узнаю этого парня.
– А в футбол как в пятницу сыграют?
– Наши победят со счетом 2:0.
Источник: «Спорт-Экспресс»