Луис Адриано: «Бразилия обыграет Россию 2:0»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано уверен, что сборная Бразилии переиграет команду России в предстоящем товарищеском матче со счетом 2:0.

Напомним, что «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн трансляцию с этой встречи.

– Вас вообще интересуют зимние виды спорта? Может быть, пробовали себя в том же хоккее, биатлоне, на санях катались хотя бы?

– Совсем не мое! Правда, по ТВ в Москве часто показывают хоккей, иногда смотрю.

– Вам говорит что-то фамилия «Овечкин»? Он в хоккее, как Неймар в футболе.

– Никогда не слышал, но, надеюсь, когда-нибудь узнаю этого парня.

– А в футбол как в пятницу сыграют?

– Наши победят со счетом 2:0.