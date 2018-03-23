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    Луис Адриано: «Бразилия обыграет Россию 2:0»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано уверен, что сборная Бразилии переиграет команду России в предстоящем товарищеском матче со счетом 2:0.

    Напомним, что «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн трансляцию с этой встречи.

    – Вас вообще интересуют зимние виды спорта? Может быть, пробовали себя в том же хоккее, биатлоне, на санях катались хотя бы?

    – Совсем не мое! Правда, по ТВ в Москве часто показывают хоккей, иногда смотрю.

    – Вам говорит что-то фамилия «Овечкин»? Он в хоккее, как Неймар в футболе.

    – Никогда не слышал, но, надеюсь, когда-нибудь узнаю этого парня.

    – А в футбол как в пятницу сыграют?

    – Наши победят со счетом 2:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2018 10:50
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 11:05

      Где то примерно так.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 24 марта 2018, 08:49

      почти угадал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто 23 марта 2018, 10:56

      наши победят 2-1

      -1
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