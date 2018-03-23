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  • Ловчев назвал свой вариант состава сборной России на матч с Бразилией

Ловчев назвал свой вариант состава сборной России на матч с Бразилией

23 марта 2018, 08:33
16

Известный футбольный специалист Евгений Ловчев взял на себя роль главного тренера сборной России, определив возможный состав на товарищеский матч с командой Бразилии.

«Выступлю в роли Черчесова и назову свой состав сборной. В моей команде вратарь – Акинфеев, это однозначно. С защитой в связи с известными травмами, очень сложно определиться. Начнем с крайних защитников, с этим проще. Давайте так, справа Смольников, слева – Рауш.

Думаю, надо не изменять себе и играть с тремя центральными. У нас есть Кудряшов и Кутепов. Третий, все-таки, Гранат. Тем более, он играл вместе с Кудряшовым.

Полузащита – Глушаков, Дзагоев – центральная ось. Головин однозначно должен играть. И тут выбираю между Самедовым и Алексеем Миранчуком. Все-таки, пусть сыграет Миранчук, хотя он тяготеет к центральной зоне, но парень универсальный, справится. Ну и Смолов впереди. Здесь без вариантов», – заявил Ловчев.

Товарищеский матч Россия – Бразилия состоится в «Лужниках» в пятницу, 23 марта, в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Россия Ловчев Евгений
Комментарии (16)
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loko-the_best
1521786483
Кутепов))) Беляев или Семенов сильнее) А Гранат у Бердыева играет, значит может справиться. Можно еще Камболова на допинге воткнуть третьим
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пряник929
1521787493
И почему он еще не тренер сборной или хотя бы помощник тренера?
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vladimir-7
1521788227
Ловчев правильно выбрал Миранчука вместо Самедова, которого уже не надо включать в состав сборной России, он уже не тот и пора на отдых. Посмотрим, какой состав объявит супер-тренер сборной, Стасик-болвасик.
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Obojaemiy
1521791367
Рауш ДНО..он это доказал по играм за Динамо
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OfaZavr
1521795552
Черчесов примерно такой состав и выставит)
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Тазит
1521796043
Рауш и Кутепов вместе в защите - это как минимум три банки...
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Челнинец
1521796655
Зачем играть в 5 защитников если у нас защита дно, лучше еще одного игрока в нападение и играть от атаки а не от защиты, потому что защищаться мы не умеем, только привезем голы потому что наши олени всегда ошибаются!
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Moisey
1521809124
Вполне себе отличный состав.
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Одинокий волк Маквейд
1521814819
Бразилам ловить нечего.
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yorgenbarenz
1521814989
Крылья Советов надо было выставить против бразильцев.И объяснить гостям,что у нас не принято обижать слабых.
Ответить
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