Ловчев назвал свой вариант состава сборной России на матч с Бразилией

Известный футбольный специалист Евгений Ловчев взял на себя роль главного тренера сборной России, определив возможный состав на товарищеский матч с командой Бразилии.

«Выступлю в роли Черчесова и назову свой состав сборной. В моей команде вратарь – Акинфеев, это однозначно. С защитой в связи с известными травмами, очень сложно определиться. Начнем с крайних защитников, с этим проще. Давайте так, справа Смольников, слева – Рауш.

Думаю, надо не изменять себе и играть с тремя центральными. У нас есть Кудряшов и Кутепов. Третий, все-таки, Гранат. Тем более, он играл вместе с Кудряшовым.

Полузащита – Глушаков, Дзагоев – центральная ось. Головин однозначно должен играть. И тут выбираю между Самедовым и Алексеем Миранчуком. Все-таки, пусть сыграет Миранчук, хотя он тяготеет к центральной зоне, но парень универсальный, справится. Ну и Смолов впереди. Здесь без вариантов», – заявил Ловчев.

Товарищеский матч Россия – Бразилия состоится в «Лужниках» в пятницу, 23 марта, в 19:00 по московскому времени.