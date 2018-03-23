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    Ловчев назвал свой вариант состава сборной России на матч с Бразилией

    Известный футбольный специалист Евгений Ловчев взял на себя роль главного тренера сборной России, определив возможный состав на товарищеский матч с командой Бразилии.

    «Выступлю в роли Черчесова и назову свой состав сборной. В моей команде вратарь – Акинфеев, это однозначно. С защитой в связи с известными травмами, очень сложно определиться. Начнем с крайних защитников, с этим проще. Давайте так, справа Смольников, слева – Рауш.

    Думаю, надо не изменять себе и играть с тремя центральными. У нас есть Кудряшов и Кутепов. Третий, все-таки, Гранат. Тем более, он играл вместе с Кудряшовым.

    Полузащита – Глушаков, Дзагоев – центральная ось. Головин однозначно должен играть. И тут выбираю между Самедовым и Алексеем Миранчуком. Все-таки, пусть сыграет Миранчук, хотя он тяготеет к центральной зоне, но парень универсальный, справится. Ну и Смолов впереди. Здесь без вариантов», – заявил Ловчев.

    Товарищеский матч Россия – Бразилия состоится в «Лужниках» в пятницу, 23 марта, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.03.2018 08:33
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 марта 2018, 17:23

      Крылья Советов надо было выставить против бразильцев.И объяснить гостям,что у нас не принято обижать слабых.

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 23 марта 2018, 17:20

      Бразилам ловить нечего.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      Moisey 23 марта 2018, 15:45

      Вполне себе отличный состав.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 23 марта 2018, 12:17

      Зачем играть в 5 защитников если у нас защита дно, лучше еще одного игрока в нападение и играть от атаки а не от защиты, потому что защищаться мы не умеем, только привезем голы потому что наши олени всегда ошибаются!

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 23 марта 2018, 12:07

      Рауш и Кутепов вместе в защите - это как минимум три банки...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 марта 2018, 11:59

      Черчесов примерно такой состав и выставит)

      2
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 23 марта 2018, 10:49

      Рауш ДНО..он это доказал по играм за Динамо

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Obojaemiy 23 марта 2018, 14:36

      Дно в основном составе клубов Бундеслиги не играло бы. Просто нужно использовать сильные качества игрока и маскировать слабые.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 марта 2018, 10:33

      Чего тут угадывать с таким-то количеством замен

      1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 23 марта 2018, 10:00

      шпоргалка для усатого)))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 марта 2018, 09:57

      Ловчев правильно выбрал Миранчука вместо Самедова, которого уже не надо
      включать в состав сборной России, он уже не тот и пора на отдых. Посмотрим,
      какой состав объявит супер-тренер сборной, Стасик-болвасик.

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