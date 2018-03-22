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    «Бавария» и дортмундская «Боруссия» претендуют на Хектора

    «Бавария» и дортмундская «Боруссия» заинтересованы в трансфере левого защитника «Кельна» Йонаса Хектора грядущим летом.

    В контракте 27-летнего футболиста есть пункт, позволяющий ему покинуть «козлов» за 7-8 миллионов евро, если команда вылетит во вторую Бундеслигу. Такой сценарий весьма вероятен, поскольку после 27 туров «Кельн» идет на предпоследней строчке в турнирной таблице, отставая от зоны переходных матчей на пять очков.

    В нынешнем сезоне Хектор провел 15 встреч, отметившись одной голевой передачей.

    Источник: Kicker.de

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    22.03.2018 15:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 22 марта 2018, 21:02

      Шмельцер, Геррейроб, Тольян... мало людей чтоли на левом фланге защиты???

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 22 марта 2018, 15:57

      Такой игрок не должен прозябать во второй Бундеслиге. Ждём в Мюнхене.

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