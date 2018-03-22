«Бавария» и дортмундская «Боруссия» претендуют на Хектора

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» заинтересованы в трансфере левого защитника «Кельна» Йонаса Хектора грядущим летом.

В контракте 27-летнего футболиста есть пункт, позволяющий ему покинуть «козлов» за 7-8 миллионов евро, если команда вылетит во вторую Бундеслигу. Такой сценарий весьма вероятен, поскольку после 27 туров «Кельн» идет на предпоследней строчке в турнирной таблице, отставая от зоны переходных матчей на пять очков.

В нынешнем сезоне Хектор провел 15 встреч, отметившись одной голевой передачей.