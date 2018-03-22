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    Асенсио понимает решение Зидана не ставить его в основной состав «Реала»

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио считает справедливым количество игрового времени, которое предоставляется ему в клубе по ходу этого сезона.

    «Нет, говорить о том, что Зидан несправедливо ко мне относится, неправильно. Думаю, есть объективные причины, почему он предпочитает других игроков. В этом есть моя вина, и только мне отвечать за то, что я иногда не выходил на поле с первых минут.

    Команда показывала не самые лучшие результаты. Все это отражалось на моей игровой практике. Когда выходил на замену на 10 минут, старался показать максимум на поле. В такие моменты нужно быть психологически сильным.

    При этом Зидан вселяет в меня уверенность. Думаю, теперь мы стали действовать компактнее как в атаке, так и в обороне, и должны продолжать в том же духе. Сейчас команда набрала очень хороший ход», – сказал Асенсио.

    В текущем сезоне 22-летний футболист провел 20 матчей в Примере, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: AS

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    22.03.2018 11:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +275

      cevin cigan 22 марта 2018, 15:25

      Асенсио-это будущий обладатель ЗМ! Ещё ярче заблистает после ЧМ!

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 22 марта 2018, 12:30

      Умничка!

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