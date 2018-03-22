Асенсио понимает решение Зидана не ставить его в основной состав «Реала»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио считает справедливым количество игрового времени, которое предоставляется ему в клубе по ходу этого сезона.

«Нет, говорить о том, что Зидан несправедливо ко мне относится, неправильно. Думаю, есть объективные причины, почему он предпочитает других игроков. В этом есть моя вина, и только мне отвечать за то, что я иногда не выходил на поле с первых минут.

Команда показывала не самые лучшие результаты. Все это отражалось на моей игровой практике. Когда выходил на замену на 10 минут, старался показать максимум на поле. В такие моменты нужно быть психологически сильным.

При этом Зидан вселяет в меня уверенность. Думаю, теперь мы стали действовать компактнее как в атаке, так и в обороне, и должны продолжать в том же духе. Сейчас команда набрала очень хороший ход», – сказал Асенсио.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 20 матчей в Примере, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.