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  • Сорокин: «На матче Россия – Бразилия все должно быть как на ЧМ-2018»

Сорокин: «На матче Россия – Бразилия все должно быть как на ЧМ-2018»

21 марта 2018, 21:13
5

Глава организационного комитета чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия – Бразилия, который пройдет 23 марта в «Лужниках».

– Стадион готов. Все совещания проведены, планы согласованы. Вся операционная деятельность будет максимально приближена к тому, что будет во время чемпионата мира.

– Как будет с выходом зрителей? Нет опасений, что, как и после матча Россия – Аргентина, болельщики больше часа добирались от стадиона до метров?

– Насколько нам известно, предприняты все меры, чтобы выход был комфортным. Правительство Москвы сделало для этого все возможное. В этом плане тоже организация должна быть максимально приближенной к реалиям чемпионата мира.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Россия Бразилия
Комментарии (5)
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alex1951
1521657309
Это серьезный экзамен для организаторов, будем надеяться,что бананы по полю порхать не будут и никого не затопчут по дороге домой. Красивого всем матча!
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vladik12
1521657855
Первым сходством будет то, что сборную России разгромят.
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Антисемит
1521661199
и стоимость билетов на этот товарняк тоже как на чемпионат мира. Даже выше.
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СашкаГуров
1521666914
Вперёд Россия
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zigbert
1521700806
Посмотрим как организаторы матча справятся со своей работой.
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