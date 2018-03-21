Сорокин: «На матче Россия – Бразилия все должно быть как на ЧМ-2018»

Глава организационного комитета чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия – Бразилия, который пройдет 23 марта в «Лужниках».

– Стадион готов. Все совещания проведены, планы согласованы. Вся операционная деятельность будет максимально приближена к тому, что будет во время чемпионата мира.

– Как будет с выходом зрителей? Нет опасений, что, как и после матча Россия – Аргентина, болельщики больше часа добирались от стадиона до метров?

– Насколько нам известно, предприняты все меры, чтобы выход был комфортным. Правительство Москвы сделало для этого все возможное. В этом плане тоже организация должна быть максимально приближенной к реалиям чемпионата мира.