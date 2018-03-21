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    Сорокин: «На матче Россия – Бразилия все должно быть как на ЧМ-2018»

    Глава организационного комитета чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин поделился ожиданиями от товарищеского матча Россия – Бразилия, который пройдет 23 марта в «Лужниках».

    – Стадион готов. Все совещания проведены, планы согласованы. Вся операционная деятельность будет максимально приближена к тому, что будет во время чемпионата мира.

    – Как будет с выходом зрителей? Нет опасений, что, как и после матча Россия – Аргентина, болельщики больше часа добирались от стадиона до метров?

    – Насколько нам известно, предприняты все меры, чтобы выход был комфортным. Правительство Москвы сделало для этого все возможное. В этом плане тоже организация должна быть максимально приближенной к реалиям чемпионата мира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.03.2018 21:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 09:40

      Посмотрим как организаторы матча справятся со своей работой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 22 марта 2018, 00:15

      Вперёд Россия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +304

      Антисемит 21 марта 2018, 22:39

      и стоимость билетов на этот товарняк тоже как на чемпионат мира. Даже выше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8822

      vladik12 21 марта 2018, 21:44

      Первым сходством будет то, что сборную России разгромят.

      -2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 21 марта 2018, 21:35

      Это серьезный экзамен для организаторов,
      будем надеяться,что бананы по полю порхать не будут
      и никого не затопчут по дороге домой.
      Красивого всем матча!

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