«Первый канал» предложит несколько вариантов просмотра матча Россия – Бразилия

Представитель дирекции общественных связей «Первого канала» Владимир Смирнов рассказал, что его организация предложит зрителям в рамках прямой трансляции товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

«Помимо телевизионной и интерактивной онлайн-трансляции, пользователи сайта «Первого канала» увидят три дополнительных live-потока из «Лужников»: полюбившаяся еще на матче Россия – Аргентина картинка с камеры-паука, а также две специальные трансляции, где зрители смогут следить только за звездой сборной Бразилии Филиппе Коутиньо или за линией защиты сборной России», – сказал Смирнов.

Игра состоится 23 марта и начнется в 19:00 по Москве.