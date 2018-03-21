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    «Первый канал» предложит несколько вариантов просмотра матча Россия – Бразилия

    Представитель дирекции общественных связей «Первого канала» Владимир Смирнов рассказал, что его организация предложит зрителям в рамках прямой трансляции товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

    «Помимо телевизионной и интерактивной онлайн-трансляции, пользователи сайта «Первого канала» увидят три дополнительных live-потока из «Лужников»: полюбившаяся еще на матче Россия – Аргентина картинка с камеры-паука, а также две специальные трансляции, где зрители смогут следить только за звездой сборной Бразилии Филиппе Коутиньо или за линией защиты сборной России», – сказал Смирнов.

    Игра состоится 23 марта и начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: Р-Спорт

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    21.03.2018 20:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 22 марта 2018, 21:54

      Ещё бы мысли игроков на экране высвечивались... если они у них есть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 22 марта 2018, 12:03

      Вариант, где наши выигрывают, есть?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 11:12

      по моему ни к чему эти нововведения, матч смотрят для получения общего удовольствия а не за тем чтобы отдельные эпизоды наблюдать.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 09:34

      Главное не отвлекаться от самого матча и получить от наших режиссеров топорную работу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      Васьок86 22 марта 2018, 06:57

      очнулись, давно пора производить достойный медиаконтент, в 21 веке живем ж)

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 21 марта 2018, 23:33

      Обязательна должна быть слежка камеры-паука за усами черчеса!

      1
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      Рейтинг: +876

      movie 21 марта 2018, 23:00

      следить только за линией защиты сборной России)))) Разве существуют такие мазохисты?

      2
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak > movie 23 марта 2018, 02:38

      Так и так за линией обороны следить

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 21 марта 2018, 22:27

      А варианта с не показом нет случайно?

      1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 21 марта 2018, 21:05

      и одну live за нашими воротами. вот зрелище будет)))

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