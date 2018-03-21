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«Первый канал» предложит несколько вариантов просмотра матча Россия – Бразилия

21 марта 2018, 20:53
11

Представитель дирекции общественных связей «Первого канала» Владимир Смирнов рассказал, что его организация предложит зрителям в рамках прямой трансляции товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

«Помимо телевизионной и интерактивной онлайн-трансляции, пользователи сайта «Первого канала» увидят три дополнительных live-потока из «Лужников»: полюбившаяся еще на матче Россия – Аргентина картинка с камеры-паука, а также две специальные трансляции, где зрители смогут следить только за звездой сборной Бразилии Филиппе Коутиньо или за линией защиты сборной России», – сказал Смирнов.

Игра состоится 23 марта и начнется в 19:00 по Москве.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Бразилия
Комментарии (11)
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absent32
1521655504
и одну live за нашими воротами. вот зрелище будет)))
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Axe111
1521660441
А варианта с не показом нет случайно?
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movie
1521662434
следить только за линией защиты сборной России)))) Разве существуют такие мазохисты?
Ответить
С-Пб on-line
1521664422
Обязательна должна быть слежка камеры-паука за усами черчеса!
Ответить
Васьок86
1521691026
очнулись, давно пора производить достойный медиаконтент, в 21 веке живем ж)
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zigbert
1521700494
Главное не отвлекаться от самого матча и получить от наших режиссеров топорную работу.
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OfaZavr
1521706349
по моему ни к чему эти нововведения, матч смотрят для получения общего удовольствия а не за тем чтобы отдельные эпизоды наблюдать.
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Zeff
1521709425
Вариант, где наши выигрывают, есть?
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Старикан
1521744878
Ещё бы мысли игроков на экране высвечивались... если они у них есть...
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