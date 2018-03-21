Бразильцы привели в Москву своего шеф-повара

Пресс-атташе сборной Бразилии Винисиус рассказал о трудностях, с которыми столкнулась южноамериканская команда в России при подготовке к товарищескому матчу с командой Станислава Черчесова.

– Почти все ребята привыкли играть при такой температуре. Возможно, тут немного холоднее, но мы часть занятий проводим в тренажерном зале. Плюс игроки хорошо разогреваются перед тем, как выйти на поле. Весь процесс контролируют тренеры по физподготовке, врачи.

– Теплых вещей много взяли?

– Нет! Видите, мы даже в кроссовках ходим. Не так уж и холодно, просто матч не в самую хорошую погоду.

– Есть ли особенная диета для игроков на эти дни?

– Мы привезли с собой повара, хотя в отеле тоже есть южноамериканский шеф. В некоторых ситуациях привозим с собой и еду, которую невозможно найти в той или иной стране. Но в России порядок, мы все нашли: и рис, и фасоль.