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    Бразильцы привели в Москву своего шеф-повара

    Пресс-атташе сборной Бразилии Винисиус рассказал о трудностях, с которыми столкнулась южноамериканская команда в России при подготовке к товарищескому матчу с командой Станислава Черчесова.

    – Почти все ребята привыкли играть при такой температуре. Возможно, тут немного холоднее, но мы часть занятий проводим в тренажерном зале. Плюс игроки хорошо разогреваются перед тем, как выйти на поле. Весь процесс контролируют тренеры по физподготовке, врачи.

    – Теплых вещей много взяли?

    – Нет! Видите, мы даже в кроссовках ходим. Не так уж и холодно, просто матч не в самую хорошую погоду.

    – Есть ли особенная диета для игроков на эти дни?

    – Мы привезли с собой повара, хотя в отеле тоже есть южноамериканский шеф. В некоторых ситуациях привозим с собой и еду, которую невозможно найти в той или иной стране. Но в России порядок, мы все нашли: и рис, и фасоль.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.03.2018 08:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 21 марта 2018, 14:01

      нашли в москве рис и фасоль.как в сев.корее))))

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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 21 марта 2018, 09:05

      Надо было и погоду с собой захватить:)

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