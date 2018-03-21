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Семин: «Ссора с Ари? У меня не бывает конфликтов с игроками»

21 марта 2018, 01:24
4

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин опроверг информацию о конфликте со своим нападающим Ари. Специалист заявил, что у него не бывает ссор с футболистами.

– Есть версия, что Ари не играет не столько из-за здоровья, сколько из-за вашего с ним конфликта.

– У меня конфликтов с игроками не бывает – все решаем внутри команды. Слухи, думаю, специально распускают те, кто хочет каких-то недоразумений в «Локомотиве». А их нет. Со всеми футболистами, как и во все времена, у меня добрые профессиональные отношения.

Ари пропустил семь месяцев после «крестов», помог нам в Ницце и получил микроповреждение, закономерное с учетом столь долгого перерыва. Это почти всегда 21 день. С Джефферсоном Фарфаном срок выдержали, по Ари три недели еще не прошло, вот и все.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ари Семин Юрий
Комментарии (4)
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Gazelvagen877
1521604480
Палыч,трындабол!с Самедовым закусился же.теперь эта телега у нас
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Альфред фаред
1521617586
Если игрок нужен Палычу, то он с ним всегда найдет общий язык, а если нет то просто сплавит его по быстрому без лишних терок!
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serppion
1521624638
Попробовал представить конфликт Шпалыча с каким-нибудь игроком. Не получается. Проще представить ссору начальника лагеря с последним шнырем.
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Gornostay
1521655781
Конфликтов не бывает???? Как такое возможно? Футболер без п.....ны играть не может))
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