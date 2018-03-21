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    Семин: «Ссора с Ари? У меня не бывает конфликтов с игроками»

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин опроверг информацию о конфликте со своим нападающим Ари. Специалист заявил, что у него не бывает ссор с футболистами.

    – Есть версия, что Ари не играет не столько из-за здоровья, сколько из-за вашего с ним конфликта.

    – У меня конфликтов с игроками не бывает – все решаем внутри команды. Слухи, думаю, специально распускают те, кто хочет каких-то недоразумений в «Локомотиве». А их нет. Со всеми футболистами, как и во все времена, у меня добрые профессиональные отношения.

    Ари пропустил семь месяцев после «крестов», помог нам в Ницце и получил микроповреждение, закономерное с учетом столь долгого перерыва. Это почти всегда 21 день. С Джефферсоном Фарфаном срок выдержали, по Ари три недели еще не прошло, вот и все.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.03.2018 01:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 21 марта 2018, 21:09

      Конфликтов не бывает????
      Как такое возможно? Футболер без п.....ны играть не может))

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 21 марта 2018, 12:30

      Попробовал представить конфликт Шпалыча с каким-нибудь игроком. Не получается. Проще представить ссору начальника лагеря с последним шнырем.

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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 21 марта 2018, 10:33

      Если игрок нужен Палычу, то он с ним всегда найдет общий язык, а если нет то просто сплавит его по быстрому без лишних терок!

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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 21 марта 2018, 06:54

      Палыч,трындабол!с Самедовым закусился же.теперь эта телега у нас

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