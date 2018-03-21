Семин: «Ссора с Ари? У меня не бывает конфликтов с игроками»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин опроверг информацию о конфликте со своим нападающим Ари. Специалист заявил, что у него не бывает ссор с футболистами.

– Есть версия, что Ари не играет не столько из-за здоровья, сколько из-за вашего с ним конфликта.

– У меня конфликтов с игроками не бывает – все решаем внутри команды. Слухи, думаю, специально распускают те, кто хочет каких-то недоразумений в «Локомотиве». А их нет. Со всеми футболистами, как и во все времена, у меня добрые профессиональные отношения.

Ари пропустил семь месяцев после «крестов», помог нам в Ницце и получил микроповреждение, закономерное с учетом столь долгого перерыва. Это почти всегда 21 день. С Джефферсоном Фарфаном срок выдержали, по Ари три недели еще не прошло, вот и все.