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    Кавазашвили: «Против Пеле играть было невозможно. Оставалось только бить или ломать»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в преддверии товарищеского матча сборных России и Бразилии вспомнил об игре против экс-форварда южноамериканцев Пеле, выступавшем за сборную с 1957 по 1971 годы.

    «Слышал, что Король футбола приезжает в Россию. Пеле мне запомнился на всю жизнь блестящим молодым талантом, который выполняет неимоверные элементы футбольного мастерства. Против него невозможно играть, только бить или ломать. По-другому с ним было нельзя.

    Помню гол, который он мне за шиворот закинул. Пеле тогда прошeл по левой бровке и отпустил мяч за линию моей штрафной. Я предположил, что бразилец мяч от себя далеко отпустил и второй раз уже не успеет его достать. Вылетаю на него и в прыжке уверенно накрываю мяч, а тот вдруг оказывается в воротах. Пеле успел перед самым моим носом его подбросить другой ногой прямо в ворота.

    Повторюсь, с ним невозможно было играть», – рассказал Кавазашвили.

    Россияне и бразильцы сыграют 23 марта. Начало матча – в 19:00 по Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.03.2018 19:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 20 марта 2018, 23:58

      Амберкович не ссал и ногами вперед не бросался как Дасаев...по этому и глаза не закрывал

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 20 марта 2018, 22:44

      Помню этот период. Наблюдая футбол я невольно уже болел за бразильцев, потому что так нещадно наши бодались с ними, что смотреть это было трудно. Сейчас чуть-чуть все изменилось, но не настолько чтобы поставить Россию вровень С Бразилией.Конечно , могут и не проиграть, но разница в технике велика.

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 20 марта 2018, 22:40

      Что в 66-ом португальцы и делали , пока его не унесли с поля ........

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 марта 2018, 19:54

      Не надо было глаза закрывать Анзор Амберкович.

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