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  • Кавазашвили: «Против Пеле играть было невозможно. Оставалось только бить или ломать»

Кавазашвили: «Против Пеле играть было невозможно. Оставалось только бить или ломать»

20 марта 2018, 19:41
4

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в преддверии товарищеского матча сборных России и Бразилии вспомнил об игре против экс-форварда южноамериканцев Пеле, выступавшем за сборную с 1957 по 1971 годы.

«Слышал, что Король футбола приезжает в Россию. Пеле мне запомнился на всю жизнь блестящим молодым талантом, который выполняет неимоверные элементы футбольного мастерства. Против него невозможно играть, только бить или ломать. По-другому с ним было нельзя.

Помню гол, который он мне за шиворот закинул. Пеле тогда прошeл по левой бровке и отпустил мяч за линию моей штрафной. Я предположил, что бразилец мяч от себя далеко отпустил и второй раз уже не успеет его достать. Вылетаю на него и в прыжке уверенно накрываю мяч, а тот вдруг оказывается в воротах. Пеле успел перед самым моим носом его подбросить другой ногой прямо в ворота.

Повторюсь, с ним невозможно было играть», – рассказал Кавазашвили.

Россияне и бразильцы сыграют 23 марта. Начало матча – в 19:00 по Москве.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Бразилия Россия Пеле Кавазашвили Анзор
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1521564884
Не надо было глаза закрывать Анзор Амберкович.
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VikNMar
1521574827
Что в 66-ом португальцы и делали , пока его не унесли с поля ........
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raritet
1521575059
Помню этот период. Наблюдая футбол я невольно уже болел за бразильцев, потому что так нещадно наши бодались с ними, что смотреть это было трудно. Сейчас чуть-чуть все изменилось, но не настолько чтобы поставить Россию вровень С Бразилией.Конечно , могут и не проиграть, но разница в технике велика.
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1521579506
Амберкович не ссал и ногами вперед не бросался как Дасаев...по этому и глаза не закрывал
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