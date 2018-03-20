Кавазашвили: «Против Пеле играть было невозможно. Оставалось только бить или ломать»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в преддверии товарищеского матча сборных России и Бразилии вспомнил об игре против экс-форварда южноамериканцев Пеле, выступавшем за сборную с 1957 по 1971 годы.

«Слышал, что Король футбола приезжает в Россию. Пеле мне запомнился на всю жизнь блестящим молодым талантом, который выполняет неимоверные элементы футбольного мастерства. Против него невозможно играть, только бить или ломать. По-другому с ним было нельзя.

Помню гол, который он мне за шиворот закинул. Пеле тогда прошeл по левой бровке и отпустил мяч за линию моей штрафной. Я предположил, что бразилец мяч от себя далеко отпустил и второй раз уже не успеет его достать. Вылетаю на него и в прыжке уверенно накрываю мяч, а тот вдруг оказывается в воротах. Пеле успел перед самым моим носом его подбросить другой ногой прямо в ворота.

Повторюсь, с ним невозможно было играть», – рассказал Кавазашвили.

Россияне и бразильцы сыграют 23 марта. Начало матча – в 19:00 по Москве.