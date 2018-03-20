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    Перес назвал цены на пятерых игроков «Реала», которых хочет продать летом

    Президент «Реала» Флорентино Перес проинформировал посредников о стоимости пятерых футболистов команды, с которыми он планирует расстаться ближайшим летом.

    Полузащитника Иско руководитель мадридского клуба готов отпустить за 80 миллионов евро, хавбека Даниэля Себальоса – за 30 миллионов. За 60 миллионов Перес с удовольствием продаст нападающего Карима Бензема, а голкипера Кейлора Наваса – за 20 миллионов.

    Что касается полузащитника Гарета Бэйла, то Перес уведомил агентов, что валлиец может покинуть клуб за 120 миллионов евро, хотя и согласился с советом директоров, что суммы в 90 миллионов, которая фигурирует в СМИ, будет достаточно.

    Источник: Tribalfootball

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    20.03.2018 17:59
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +906

      Football06 21 марта 2018, 07:19

      Для покупок Неймара ИЛИ Кейна Или Салаха... Скорее из первых двоих выбор будет .. Неймара за 400-500 и вот он ваш, Кейн за 200-300 он ваш, в общем в среднем 700 млн))

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 20 марта 2018, 23:07

      Иско мс подошел бы

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 21:52

      Странная политика руководства Реала ,продавать оптом пятерых игроков.Такое бывает в случае кризиса команды.

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      Рейтинг: +324

      hellkid > zigbert 23 марта 2018, 09:10

      кризиса в команде нет, продажа сразу нескольких игроков может говорить о том, что летом Перес хочет нехило закупиться новыми звездами. Так сказать, обновить состав (люди не молодеют).

      Но ,судя по именам игроков - это по большей части - очередная утка.

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 20 марта 2018, 21:13

      Если Иско продадут это провал

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      Рейтинг: +128

      Jackson88 20 марта 2018, 21:08

      ну на счёт Себальоса и Майораля.... лучше бы их в аренду отдали, на год - другой, а то сидят без игровой практики.....Наваса можно было бы и оставить, а вот бензема - Бейл, вот их можно продать

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 20 марта 2018, 20:46

      неймар такой ценой нафиг не нужен. Вообще задрали с ним боже. Полно хороших игроков. Продайте вы бензема за 50 хотя бы, ну можно продать ХАМЕСА! капец выложить за игрока 80 млн, и отдать в аренду, продайте хамеса за лямов 60 каких, вот уже 110 - не мало же. У реала по любому сотка , а то и 2 должна была заваляться, где деньги ПЕРЕС! победы в лч, в чемпе, никаких трат почти не было года 3-4 а тут пытаются наскребать на игроков.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 20 марта 2018, 20:43

      Навас понятно, не такой распиаренный, плюс возраст. 20 это не мало я бы даже сказал
      Себальос, нафига ? его брали вроде за 30 на подменку и на вырост, зачем продавать вообще?
      Иско 80? не верю. Нет, за 80 пусть сидит на банке лучше, это со стороны фаната говорю, понятно что ему хочется играть. Его цена выше, больше за сотню. рядом с ним погба даже не выглядит футболистом.
      Бэйл да, и 120 много и 90 наверное тоже в силу возраста и травм, да, его скилы стоят и 120 лямов, но остальное снижает его стоимость, за 80 его можно отдать даже.
      Бензема - я думаю перес хотел сказать, я с удовольствием отдам бензема, если мне не придется доплачивать 60 млн.
      Ну а без шуток, бензема .. ну за 50 может уйти, и только ввиду опыта, все-таки столько лет в реале. голы есть и даже в лч он блин в истории уже, как один из лучших бомбардиров .... жесть, скоро там лучше него будет только месси роналду и рауль,может 5 голов забьет уже года за 3 там)

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      Рейтинг: +906

      Football06 > DeStar 21 марта 2018, 07:17

      Ты из Бэйла сделал такого суперского игрока что даже люди с ума сходят от него, ты просто взгляни в ютубе голы Бэйла в АПЛ и посмотри из-за чего его взяли, без всяких там Он в реале Стал таким он В реале стал ещё мощнее и т. Д.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Football06 23 марта 2018, 18:24

      А где ты в моем сообщение увидел такое, что у тебя в голове родилось твое первое предложение. хотя оно у тебя единственное. Кто с ума сходит? где я сделал и кого?0 я сказал, что у него куча травм и он уже старый, но скилы отличные, что я из него тут сделал?) По подборке в ютубе и голам хамес родригес должен сидеть на троне, положив правую ногу на спину месси, а левую на спину роналду, не интересно мне верить подборкам голов. Бэйл очень быстрый игрок, с хорошим ударом, это я знаю. и зачем тут подборки. В реале он лучше не стал, в реале он стал здоровее просто по телосложению, видимо своё постоянное восстановление от травм проводит в спортзале не вылазя оттуда.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 марта 2018, 19:54

      Судя по всему цены сформированы для покупки Неймара . )

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 марта 2018, 19:52

      Копим на покупку Неймара? Пока маловато получается.

      3
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 марта 2018, 19:17

      вот это я понимаю цены. Бензема стоит как все игроки Локомотива!

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