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  • Перес назвал цены на пятерых игроков «Реала», которых хочет продать летом

Перес назвал цены на пятерых игроков «Реала», которых хочет продать летом

20 марта 2018, 17:59
21

Президент «Реала» Флорентино Перес проинформировал посредников о стоимости пятерых футболистов команды, с которыми он планирует расстаться ближайшим летом.

Полузащитника Иско руководитель мадридского клуба готов отпустить за 80 миллионов евро, хавбека Даниэля Себальоса – за 30 миллионов. За 60 миллионов Перес с удовольствием продаст нападающего Карима Бензема, а голкипера Кейлора Наваса – за 20 миллионов.

Что касается полузащитника Гарета Бэйла, то Перес уведомил агентов, что валлиец может покинуть клуб за 120 миллионов евро, хотя и согласился с советом директоров, что суммы в 90 миллионов, которая фигурирует в СМИ, будет достаточно.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Реал Бензема Карим Бэйл Гарет Иско Навас Кейлор Себальос Даниэль Перес Флорентино
Комментарии (21)
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Гуус
1521558435
за Карима - 60 )))))) за наваса - 20 (одного из лучших голкиперов которого можно отнести в топ 10) и не на 10 место а может быть и в топ 5
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Shogun
1521558594
У Бензема 34 игры 8 голов 10 асистов и 60 млн, он что курит, любой сейчас подающий надежды форвард больше забил и легче Смола взять за 10ку, за лавочника Дани дальнего состава 30млн, вообще бред полнейший, ну за Иско Челси и МЮ готовы выложит только по 50ку и Навас потолок его не более 15 млн и Бейл сейчас никак не стоит 120 млн и даже 90, ну если только Алешки из Арсенала и дадут, может быть вполне реален обмен на Азара
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insider_retro
1521559038
На всякий товар своя цена, осталось найти купцов, готовых к сделкам... А цену можно и подвинуть...
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Football06
1521559408
Адекватная цена тут лишь на Иско которого возненавидел Зидан и Любит Бензема) за 80 можно если купить то думаю Арсенал Мю Сити он его заберут))) Бенза купить за 30-40 млн. Результативности 0, теряет мяч тупо, и главное результативность отсутствует.. Бэйл в возрасте 28-29 лет не шутки, платить за него 100 даже никто не будет, тем более с его то травмами, и игрок сам не очень часто играет значит и практики нет, значит если и купить то выпустив на 3-4 матча подряд может опять травма пойдет вероятность велика)) ну думаю кроме оценки в Иско там всё перегнули
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Vitos777
1521559417
Зачем иско продавать?
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DOCTOR PENALTY
1521564755
Копим на покупку Неймара? Пока маловато получается.
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dok66
1521564844
Судя по всему цены сформированы для покупки Неймара . )
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DeStar
1521567825
Навас понятно, не такой распиаренный, плюс возраст. 20 это не мало я бы даже сказал Себальос, нафига ? его брали вроде за 30 на подменку и на вырост, зачем продавать вообще? Иско 80? не верю. Нет, за 80 пусть сидит на банке лучше, это со стороны фаната говорю, понятно что ему хочется играть. Его цена выше, больше за сотню. рядом с ним погба даже не выглядит футболистом. Бэйл да, и 120 много и 90 наверное тоже в силу возраста и травм, да, его скилы стоят и 120 лямов, но остальное снижает его стоимость, за 80 его можно отдать даже. Бензема - я думаю перес хотел сказать, я с удовольствием отдам бензема, если мне не придется доплачивать 60 млн. Ну а без шуток, бензема .. ну за 50 может уйти, и только ввиду опыта, все-таки столько лет в реале. голы есть и даже в лч он блин в истории уже, как один из лучших бомбардиров .... жесть, скоро там лучше него будет только месси роналду и рауль,может 5 голов забьет уже года за 3 там)
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DeStar
1521567975
неймар такой ценой нафиг не нужен. Вообще задрали с ним боже. Полно хороших игроков. Продайте вы бензема за 50 хотя бы, ну можно продать ХАМЕСА! капец выложить за игрока 80 млн, и отдать в аренду, продайте хамеса за лямов 60 каких, вот уже 110 - не мало же. У реала по любому сотка , а то и 2 должна была заваляться, где деньги ПЕРЕС! победы в лч, в чемпе, никаких трат почти не было года 3-4 а тут пытаются наскребать на игроков.
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de bruyne
1521576434
Иско мс подошел бы
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