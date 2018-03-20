Перес назвал цены на пятерых игроков «Реала», которых хочет продать летом

Президент «Реала» Флорентино Перес проинформировал посредников о стоимости пятерых футболистов команды, с которыми он планирует расстаться ближайшим летом.

Полузащитника Иско руководитель мадридского клуба готов отпустить за 80 миллионов евро, хавбека Даниэля Себальоса – за 30 миллионов. За 60 миллионов Перес с удовольствием продаст нападающего Карима Бензема, а голкипера Кейлора Наваса – за 20 миллионов.

Что касается полузащитника Гарета Бэйла, то Перес уведомил агентов, что валлиец может покинуть клуб за 120 миллионов евро, хотя и согласился с советом директоров, что суммы в 90 миллионов, которая фигурирует в СМИ, будет достаточно.