Сандро не сыграет с Россией из-за мышечных проблем. Его в сборной Бразилии заменит Исмаили

Защитник сборной Бразилии Алекс Сандро не выйдет на поле в товарищеском матче против России.

Игрок получил мышечное повреждение, из-за которого не тренировался сегодня вместе с командой. В составе «селесао» его заменит защитник донецкого «Шахтера» Исмаили.

Примечательно, что сам Сандро ранее был вызван в национальную команду для замены травмированного Филипе Луиса.

Поединок Россия – Бразилия состоится в пятницу, 23 марта, на стадионе «Лужники» и начнется в 19:00 по московскому времени.