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    Сандро не сыграет с Россией из-за мышечных проблем. Его в сборной Бразилии заменит Исмаили

    Защитник сборной Бразилии Алекс Сандро не выйдет на поле в товарищеском матче против России.

    Игрок получил мышечное повреждение, из-за которого не тренировался сегодня вместе с командой. В составе «селесао» его заменит защитник донецкого «Шахтера» Исмаили.

    Примечательно, что сам Сандро ранее был вызван в национальную команду для замены травмированного Филипе Луиса.

    Поединок Россия – Бразилия состоится в пятницу, 23 марта, на стадионе «Лужники» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Globo

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    20.03.2018 16:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +720

      Flydis 20 марта 2018, 18:26

      Странно, что не Марсело

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