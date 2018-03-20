Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Шахтер» установил новый рекорд по крупным победам подряд в УПЛ

    В рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» обыграл «Мариуполь». Игра завершилась со счетом 3:0.

    Благодаря этому результату представители Донецка достигли отметки в пять побед подряд с крупным счетом, установив тем самым новый рекорд УПЛ, сообщает «Футбол 24». Общий счет серии составляет 19:0.

    Прежняя рекордная серия принадлежит «Шахтеру» под управлением Мирчи Луческу. Случилась она в сезоне-2014/15, когда было зафиксировано четыре победы подряд с общим счетом 21:3. На втором месте осталось киевское «Динамо», с четырьмя крупным победами подряд.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2018 11:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 20 марта 2018, 13:54

      19:0))) УПЛ - Украинская порно-лига))

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11