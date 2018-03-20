«Шахтер» установил новый рекорд по крупным победам подряд в УПЛ

В рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги «Шахтер» обыграл «Мариуполь». Игра завершилась со счетом 3:0.

Благодаря этому результату представители Донецка достигли отметки в пять побед подряд с крупным счетом, установив тем самым новый рекорд УПЛ, сообщает «Футбол 24». Общий счет серии составляет 19:0.

Прежняя рекордная серия принадлежит «Шахтеру» под управлением Мирчи Луческу. Случилась она в сезоне-2014/15, когда было зафиксировано четыре победы подряд с общим счетом 21:3. На втором месте осталось киевское «Динамо», с четырьмя крупным победами подряд.