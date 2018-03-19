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    Слуцкий стал гостем программы «Вечерний Ургант»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий стал гостем программы «Вечерний Ургант». Выпуск выйдет в эфир 19 марта в 23:35 по московскому времени.

    «Сегодня у нас в гостях футбольный тренер Леонид Слуцкий, который совсем недавно стал наставником голландского «Витесса», – говорится в сообщении программы.

    Ранее Слуцкий подписал двухлетний контракт с «Витессом». Российский специалист на Первом канале прокомментирует товарищеский матч между сборными России и Бразилии, который пройдет 23 марта.

    Источник: «ВКонтакте»

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    19.03.2018 21:40
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