Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий стал гостем программы «Вечерний Ургант». Выпуск выйдет в эфир 19 марта в 23:35 по московскому времени.

«Сегодня у нас в гостях футбольный тренер Леонид Слуцкий, который совсем недавно стал наставником голландского «Витесса», – говорится в сообщении программы.

Ранее Слуцкий подписал двухлетний контракт с «Витессом». Российский специалист на Первом канале прокомментирует товарищеский матч между сборными России и Бразилии, который пройдет 23 марта.