Слуцкий будет комментировать игру Россия – Бразилия на Первом канале

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий будет работать в качестве комментатора Первого канала на товарищеском матче между российской национальной командой и Бразилией, который состоится в пятницу, 23 марта.

Напомним, в апреле 2017 года специалист уже имел опыт в подобном деле: он комментировал поединок 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» (0:0).

Недавно Слуцкий заключил двухлетний контракт с «Витессом». Тренер приступит к своим обязанностям с нового сезона.