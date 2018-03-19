Слуцкий будет комментировать игру Россия – Бразилия на Первом канале

Комментаторов у нас не хватает,это факт! В нормальных странах по десять человек сидят за микрофоном,а у нас только два,редко-три в последние годы. Надо исправлять положение .Ушли времена,когда костное и трусливое руководство ТВ эксплуатировало одного Озерова,боясь обвинений в растрате госсредств.
Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий будет работать в качестве комментатора Первого канала на товарищеском матче между российской национальной командой и Бразилией, который состоится в пятницу, 23 марта.
Напомним, в апреле 2017 года специалист уже имел опыт в подобном деле: он комментировал поединок 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» (0:0).
Недавно Слуцкий заключил двухлетний контракт с «Витессом». Тренер приступит к своим обязанностям с нового сезона.