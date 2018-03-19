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    Слуцкий будет комментировать игру Россия – Бразилия на Первом канале

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий будет работать в качестве комментатора Первого канала на товарищеском матче между российской национальной командой и Бразилией, который состоится в пятницу, 23 марта.

    Напомним, в апреле 2017 года специалист уже имел опыт в подобном деле: он комментировал поединок 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона»«Ювентус» (0:0).

    Недавно Слуцкий заключил двухлетний контракт с «Витессом». Тренер приступит к своим обязанностям с нового сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2018 16:15
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 марта 2018, 07:58

      Комментаторов у нас не хватает,это факт! В нормальных странах по десять человек сидят за микрофоном,а у нас только два,редко-три в последние годы. Надо исправлять положение .Ушли времена,когда костное и трусливое руководство ТВ эксплуатировало одного Озерова,боясь обвинений в растрате госсредств.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 19 марта 2018, 20:56

      Да кто угодно, лишь бы не Гусев! Я помню, в одном матче даже звук пришлось выключать, лишь бы его бред не слышать.

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 19 марта 2018, 19:48

      Во сколько не написали.

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 19 марта 2018, 19:29

      Шабашит Леня.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 марта 2018, 18:13

      Лишь бы не качался сильно от микрофона..
      А то на пузе весь репортаж будет..

      1
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      Рейтинг: +3

      Joni 19 марта 2018, 18:12

      Очень интересно слушать его. Во-первых, разбирается в футболе, во-вторых, приятная речь

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 19 марта 2018, 18:10

      Да пусть комментирует...Лишь бы не пускали в эфир комментаторов с птичьей фамилией(Уткин,Гусев,Орлов).....

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 марта 2018, 17:57

      Слуцкий хорошо комментирует.. Не то что Карпин..бе ме...

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      Рейтинг: +3282

      woyser 19 марта 2018, 17:15

      Посмотрим фартовый он или нет. Есть такая закономерность, как только Гусев комментирует игру сборной на первом канале, так наши проигрывают. Вот может у Слуцкого в этом плане аура лучше)

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 19 марта 2018, 16:52

      Свежеиспеченный комментатор Леня...))

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