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Слуцкий будет комментировать игру Россия – Бразилия на Первом канале

19 марта 2018, 16:15
14

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий будет работать в качестве комментатора Первого канала на товарищеском матче между российской национальной командой и Бразилией, который состоится в пятницу, 23 марта.

Напомним, в апреле 2017 года специалист уже имел опыт в подобном деле: он комментировал поединок 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона»«Ювентус» (0:0).

Недавно Слуцкий заключил двухлетний контракт с «Витессом». Тренер приступит к своим обязанностям с нового сезона.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Бразилия Слуцкий Леонид
Комментарии (14)
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Влад-20
1521465486
Подсидел все таки Геннадия
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Боцман59rus
1521466454
нет ни желания, ни смысла смотреть, товарняки нужны для отработки связок и общекомандного взаимодействия, но павлину это невдомек и он на усладу руководства, будет кожылиться, чтобы не проиграть... по комментаторам - ХУЖЕ ГУСЕВА, быть не может, поэтому на телевизионном поприще, дно лене не пробить, этим будет заниматься на поле сб. России
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a-rakhmatov
1521467577
Свежеиспеченный комментатор Леня...))
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woyser
1521468940
Посмотрим фартовый он или нет. Есть такая закономерность, как только Гусев комментирует игру сборной на первом канале, так наши проигрывают. Вот может у Слуцкого в этом плане аура лучше)
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zico2205
1521472247
Да пусть комментирует...Лишь бы не пускали в эфир комментаторов с птичьей фамилией(Уткин,Гусев,Орлов).....
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Joni
1521472377
Очень интересно слушать его. Во-первых, разбирается в футболе, во-вторых, приятная речь
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shinnik
1521472385
Лишь бы не качался сильно от микрофона.. А то на пузе весь репортаж будет..
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Svoysvoemubrat
1521476994
Шабашит Леня.
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Smekaev
1521482169
Да кто угодно, лишь бы не Гусев! Я помню, в одном матче даже звук пришлось выключать, лишь бы его бред не слышать.
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yorgenbarenz
1521521903
Комментаторов у нас не хватает,это факт! В нормальных странах по десять человек сидят за микрофоном,а у нас только два,редко-три в последние годы. Надо исправлять положение .Ушли времена,когда костное и трусливое руководство ТВ эксплуатировало одного Озерова,боясь обвинений в растрате госсредств.
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