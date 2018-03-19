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  • Месси: «В России у этого поколения сборной Аргентины будет последний шанс»

Месси: «В России у этого поколения сборной Аргентины будет последний шанс»

19 марта 2018, 11:04
12

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отметил, что мечтает выиграть чемпионат мира-2018 в России. Он добавил, что у нынешнего поколения игроков сборной это может быть последний шанс стать чемпионами мира.

«Я много расстраивался из-за проигранных финалов в своей карьере. Это случалось из-за того, что мы не смогли осуществить мечты Аргентины. Эти три финала были тяжелыми ударами.

К сожалению, мы все зависим от показанных результатов. Мы чувствуем, что если не станем чемпионами мира в России, то у этого поколения игроков другого шанса не будет.

Я хочу сыграть в финале, выиграть его и поднять кубок над головой. Это мечта, которая всегда была со мной. С каждым разом, когда приближается чемпионат мира, она становится еще сильнее.

Надеюсь, этот чемпионат мира будет успешным для Аргентины», – заявил Месси.

Напомним, нападающий «Барселоны» в составе сборной Аргентины на чемпионате мира 2014 года в финале проиграл Германии. Кроме того, аргентинцы проиграли сборной Чили в финале Кубка Америки 2015 и 2016 годов.

Источник: Goal.com
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель
Комментарии (12)
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alex1951
1521448714
А кто против? Месси и Аргентина давно заслуживают этого титула. А то все только Европа ,да Европа... Тем более,что Аргентина уважает Россию.
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Васьок86
1521449970
Если будет играть команда, а не Месси+10, выиграют!
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ilichkadr
1521451430
Все великие футболисты, в т.ч. и аргентинец Марадонна держали в руках кубок мира. Месси, выигравшему буквально всё, что можно в этом мире выиграть откровенно не везет.
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Михас007
1521455333
мечтать можно,но Россия чемпион
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Басмачи
1521455574
время покажет .....
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Danish Dynamite
1521455911
Эх, Месси... Если бы по-другому относился к Аргентине именно как к Родине и стране в целом - возможно, был бы поудачливее. К чему были все эти высказывания, что оградишь себя и своих детей от жизни там? Будь он хоть сто раз бог - никто не давал ему права свысока на неё смотреть и тем более публично плохо отзываться. Месси великий футболист, но не народный герой, близко не Че Гевара, и сердце у него не аргентинское, а скорее каталонское. Батистута, Верон, Симеоне - это были Аргентинцы, это да... Играть надо не за кусок материи с флагом, а за страну и за народ. Тогда всё и получится.
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belrus21
1521456437
Правильно говорит... Часы тикают... Годы плюсуют...
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GoldPlayFIFARus9
1521460402
В этом ЧМ буду отднозначно болеть за них,они заслужили это,в особенности Месси. Жаль только полузащиты,защиты и вратаря нет ТОП уровня,из полузащиты только атакующая линия сильна. Тяжело им будет,и если честно даже не особо вериться,что смогут выиграть
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zigbert
1521535794
Звезд много но результаты пока не радуют.А может Аргентина на ЧМ2018 выстрелит?
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