Месси: «В России у этого поколения сборной Аргентины будет последний шанс»

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отметил, что мечтает выиграть чемпионат мира-2018 в России. Он добавил, что у нынешнего поколения игроков сборной это может быть последний шанс стать чемпионами мира.

«Я много расстраивался из-за проигранных финалов в своей карьере. Это случалось из-за того, что мы не смогли осуществить мечты Аргентины. Эти три финала были тяжелыми ударами.

К сожалению, мы все зависим от показанных результатов. Мы чувствуем, что если не станем чемпионами мира в России, то у этого поколения игроков другого шанса не будет.

Я хочу сыграть в финале, выиграть его и поднять кубок над головой. Это мечта, которая всегда была со мной. С каждым разом, когда приближается чемпионат мира, она становится еще сильнее.

Надеюсь, этот чемпионат мира будет успешным для Аргентины», – заявил Месси.

Напомним, нападающий «Барселоны» в составе сборной Аргентины на чемпионате мира 2014 года в финале проиграл Германии. Кроме того, аргентинцы проиграли сборной Чили в финале Кубка Америки 2015 и 2016 годов.