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    Месси: «В России у этого поколения сборной Аргентины будет последний шанс»

    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отметил, что мечтает выиграть чемпионат мира-2018 в России. Он добавил, что у нынешнего поколения игроков сборной это может быть последний шанс стать чемпионами мира.

    «Я много расстраивался из-за проигранных финалов в своей карьере. Это случалось из-за того, что мы не смогли осуществить мечты Аргентины. Эти три финала были тяжелыми ударами.

    К сожалению, мы все зависим от показанных результатов. Мы чувствуем, что если не станем чемпионами мира в России, то у этого поколения игроков другого шанса не будет.

    Я хочу сыграть в финале, выиграть его и поднять кубок над головой. Это мечта, которая всегда была со мной. С каждым разом, когда приближается чемпионат мира, она становится еще сильнее.

    Надеюсь, этот чемпионат мира будет успешным для Аргентины», – заявил Месси.

    Напомним, нападающий «Барселоны» в составе сборной Аргентины на чемпионате мира 2014 года в финале проиграл Германии. Кроме того, аргентинцы проиграли сборной Чили в финале Кубка Америки 2015 и 2016 годов.

    Источник: Goal.com

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    19.03.2018 11:04
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 11:49

      Звезд много но результаты пока не радуют.А может Аргентина на ЧМ2018 выстрелит?

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 19 марта 2018, 14:53

      В этом ЧМ буду отднозначно болеть за них,они заслужили это,в особенности Месси. Жаль только полузащиты,защиты и вратаря нет ТОП уровня,из полузащиты только атакующая линия сильна. Тяжело им будет,и если честно даже не особо вериться,что смогут выиграть

      2
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      Рейтинг: +481

      belrus21 19 марта 2018, 13:47

      Правильно говорит... Часы тикают... Годы плюсуют...

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 19 марта 2018, 13:38

      Эх, Месси... Если бы по-другому относился к Аргентине именно как к Родине и стране в целом - возможно, был бы поудачливее. К чему были все эти высказывания, что оградишь себя и своих детей от жизни там? Будь он хоть сто раз бог - никто не давал ему права свысока на неё смотреть и тем более публично плохо отзываться. Месси великий футболист, но не народный герой, близко не Че Гевара, и сердце у него не аргентинское, а скорее каталонское.
      Батистута, Верон, Симеоне - это были Аргентинцы, это да...
      Играть надо не за кусок материи с флагом, а за страну и за народ. Тогда всё и получится.

      5
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Danish Dynamite 19 марта 2018, 14:10

      Более глубокого высказывания не .ожидаю

      2
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 19 марта 2018, 13:32

      время покажет .....

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      Рейтинг: +239

      Михас007 19 марта 2018, 13:28

      мечтать можно,но Россия чемпион

      0
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      Рейтинг: +17838

      ilichkadr 19 марта 2018, 12:23

      Все великие футболисты, в т.ч. и аргентинец Марадонна держали в руках кубок мира. Месси, выигравшему буквально всё, что можно в этом мире выиграть откровенно не везет.

      2
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > ilichkadr 19 марта 2018, 13:36

      Кройф, Эйсебио, Пушкаш, ДиСтефано, Платини, Баджо, Зико ...
      Это из пряио вот самых великих))

      0
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 19 марта 2018, 11:59

      Если будет играть команда, а не Месси+10, выиграют!

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 19 марта 2018, 11:38

      А кто против?
      Месси и Аргентина давно заслуживают этого титула.
      А то все только Европа ,да Европа...
      Тем более,что Аргентина уважает Россию.

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > soccerfanivan 19 марта 2018, 14:33

      я про футбол,а ты про фашистов...
      я на ,,бомбардире,, стараюсь только о футболе и только о нем,
      ну разве ж что ,когда промелькнет фамили е Мудистова или Пути
      в контексте с их замечаниями...

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