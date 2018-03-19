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Ловчев: «Дзюба особенно хорош, когда ему надо доказывать»

19 марта 2018, 10:55
12

Известный футбольный специалист Евгений Ловчев уверен, что нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба окажется в составе сборной России на чемпионате мира-2018.

«Я перед матчем «Арсенала» и «Ростова» говорил, что для Дзюбы эта игра будет принципиальной. Всем известно, что с Карпиным у них отношения не сложились. А Дзюба особенно хорош, когда ему надо доказывать. Так было в «Томи», в «Ростове», два и в «Зените» во времена Спаллетти, который Дзюбе доверял, у них сложился прекрасный дуэт в Халком. Поэтому я говорил о дуэли Дзюба – Карпин.

Но хочу еще сказать вот о чем: при Божовиче «Арсенал» понемногу укрепился. Пришли Габулов, Кирилл Комбаров, Ткачев, которого еще «Зенит» приглашал. И вот в нынешнем сезоне Дзюба. Ни у Аленичева, ни у Кирьякова таких игроков не было.

Но вернемся к Дзюбе в плане темы сборной. Я нисколько не сомневаюсь, что Черчесов включит Артема в состав на чемпионат мира. Сколько у нас форвардов? Трое – Кокорин, Смолов и Дзюба. Один из этой тройки травмировался. Уверен, что Дзюба и в оставшихся матчах себя проявит. Божович строит игру под него. А Дзюба хорош, когда мяч летает вдоль штрафной, он форвард зависимый. У Манчини аргентинцы играют между собой, а Дзюбу из этой игры почти исключили.

Почему Черчесов не вызвал Артема на матчи с Бразилией и Францией? Дзюба долгое время не играл, он только набирает кондиции, входит во вкус. Черчесов сейчас дает понять Артему: продолжай в том же духе и все будет хорошо», – считает Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Арсенал Россия Дзюба Артем Ловчев Евгений
Комментарии (12)
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Nekit92
1521450273
Вообще то Дзюба пришел в Питер при Боаше, а не при Спаллетти.
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Диктор
1521450721
Деревом был -деревом и останется.
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САДЫЧОК
1521452532
ловчев отличный был игрок НО не видит очевидного--в играющей команде Дзюба теряется!он просто не тянет ! он хорош в командах аутсайдерах и середнячках ( Ростов Тула и сборная России)
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_Marqella_
1521458443
Ловчев там из ума что ли выжил, какой Дзюба при Спалетти??? Спалетти ни когда не тренировал Дзюбу...
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Trezige1208
1521460270
Как родившийся в СССР болею за сборную России,но честно скажу 8 лет назад вы выиграли право провести ЧМ и за это время вы подготовили очень слабую команду ведь ЧМ в своей стране может увидеть только одно поколение а с этой сборной вы конечно его просрете слишком много шума из таких слабых игроков и не надо быть профессором чтобы понять то что они слабые игроки и в них ваша Надежда???
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Trezige1208
1521460415
Очень хочу ошибиться но все факты на лицо Обидно!!!
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Tostao
1521479900
А когда докажет, перестаёт совершенствоваться. "Ловчев - это говорилка, которая перебирает все известные ей слова в произвольном порядке, которые иногда совершенно случайно складываются в предложения, похожие на истину." (с)
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zigbert
1521535483
Пока окончательного списка на ЧМ нет - все возможно.
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