Ловчев: «Дзюба особенно хорош, когда ему надо доказывать»

Известный футбольный специалист Евгений Ловчев уверен, что нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба окажется в составе сборной России на чемпионате мира-2018.

«Я перед матчем «Арсенала» и «Ростова» говорил, что для Дзюбы эта игра будет принципиальной. Всем известно, что с Карпиным у них отношения не сложились. А Дзюба особенно хорош, когда ему надо доказывать. Так было в «Томи», в «Ростове», два и в «Зените» во времена Спаллетти, который Дзюбе доверял, у них сложился прекрасный дуэт в Халком. Поэтому я говорил о дуэли Дзюба – Карпин.

Но хочу еще сказать вот о чем: при Божовиче «Арсенал» понемногу укрепился. Пришли Габулов, Кирилл Комбаров, Ткачев, которого еще «Зенит» приглашал. И вот в нынешнем сезоне Дзюба. Ни у Аленичева, ни у Кирьякова таких игроков не было.

Но вернемся к Дзюбе в плане темы сборной. Я нисколько не сомневаюсь, что Черчесов включит Артема в состав на чемпионат мира. Сколько у нас форвардов? Трое – Кокорин, Смолов и Дзюба. Один из этой тройки травмировался. Уверен, что Дзюба и в оставшихся матчах себя проявит. Божович строит игру под него. А Дзюба хорош, когда мяч летает вдоль штрафной, он форвард зависимый. У Манчини аргентинцы играют между собой, а Дзюбу из этой игры почти исключили.

Почему Черчесов не вызвал Артема на матчи с Бразилией и Францией? Дзюба долгое время не играл, он только набирает кондиции, входит во вкус. Черчесов сейчас дает понять Артему: продолжай в том же духе и все будет хорошо», – считает Ловчев.