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    Ловчев: «Дзюба особенно хорош, когда ему надо доказывать»

    Известный футбольный специалист Евгений Ловчев уверен, что нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба окажется в составе сборной России на чемпионате мира-2018.

    «Я перед матчем «Арсенала» и «Ростова» говорил, что для Дзюбы эта игра будет принципиальной. Всем известно, что с Карпиным у них отношения не сложились. А Дзюба особенно хорош, когда ему надо доказывать. Так было в «Томи», в «Ростове», два и в «Зените» во времена Спаллетти, который Дзюбе доверял, у них сложился прекрасный дуэт в Халком. Поэтому я говорил о дуэли Дзюба – Карпин.

    Но хочу еще сказать вот о чем: при Божовиче «Арсенал» понемногу укрепился. Пришли Габулов, Кирилл Комбаров, Ткачев, которого еще «Зенит» приглашал. И вот в нынешнем сезоне Дзюба. Ни у Аленичева, ни у Кирьякова таких игроков не было.

    Но вернемся к Дзюбе в плане темы сборной. Я нисколько не сомневаюсь, что Черчесов включит Артема в состав на чемпионат мира. Сколько у нас форвардов? Трое – Кокорин, Смолов и Дзюба. Один из этой тройки травмировался. Уверен, что Дзюба и в оставшихся матчах себя проявит. Божович строит игру под него. А Дзюба хорош, когда мяч летает вдоль штрафной, он форвард зависимый. У Манчини аргентинцы играют между собой, а Дзюбу из этой игры почти исключили.

    Почему Черчесов не вызвал Артема на матчи с Бразилией и Францией? Дзюба долгое время не играл, он только набирает кондиции, входит во вкус. Черчесов сейчас дает понять Артему: продолжай в том же духе и все будет хорошо», – считает Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.03.2018 10:55
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 11:44

      Пока окончательного списка на ЧМ нет - все возможно.

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 19 марта 2018, 20:18

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      А когда докажет, перестаёт совершенствоваться.
      "Ловчев - это говорилка, которая перебирает все известные ей слова в произвольном порядке, которые иногда совершенно случайно складываются в предложения, похожие на истину." (с)

      -4
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      Рейтинг: +46

      Trezige1208 19 марта 2018, 14:53

      Очень хочу ошибиться но все факты на лицо Обидно!!!

      0
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      Рейтинг: +46

      Trezige1208 19 марта 2018, 14:51

      Как родившийся в СССР болею за сборную России,но честно скажу 8 лет назад вы выиграли право провести ЧМ и за это время вы подготовили очень слабую команду ведь ЧМ в своей стране может увидеть только одно поколение а с этой сборной вы конечно его просрете слишком много шума из таких слабых игроков и не надо быть профессором чтобы понять то что они слабые игроки и в них ваша Надежда???

      1
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Trezige1208 19 марта 2018, 15:00

      8 лет назад один из бывших игроков/вроде-бы ЛОКО/предлагал гениальную идею.Собрать 18-летних пацанов в одну команду и включить в РФПЛ без вылета в низшую лигу.Никто на это не пошел.

      0
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > ОЛЕГ К. 19 марта 2018, 15:04

      Сейчас будем пожинать плоды бестолкового руководства.

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > ОЛЕГ К. 19 марта 2018, 20:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Эту "гениальную идею" предлагал какой-то функционер от футбола, по-моему даже Фурсенко. Этому прожектёру принадлежит и "кодекс", под которым подписывались все игроки, переход на" осень-весна", контракт с Манчини в сборную (слава Богу шейхи перехватили) и объявление сборной чемпионом Мира. Ну и т.д. и т.п.
      Надо просто перестроить детские школы, а не придумывать свой велосипед.

      -4
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 19 марта 2018, 14:20

      Ловчев там из ума что ли выжил, какой Дзюба при Спалетти??? Спалетти ни когда не тренировал Дзюбу...

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 19 марта 2018, 12:42

      ловчев отличный был игрок НО не видит очевидного--в играющей команде Дзюба теряется!он просто не тянет ! он хорош в командах аутсайдерах и середнячках ( Ростов Тула и сборная России)

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 марта 2018, 12:12

      Деревом был -деревом и останется.

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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak > Диктор 19 марта 2018, 15:07

      В дерево если попасть под правильным углом...

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      Рейтинг: +432

      Nekit92 19 марта 2018, 12:04

      Вообще то Дзюба пришел в Питер при Боаше, а не при Спаллетти.

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