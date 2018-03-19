Стрепетов: «Зениту» должна быть поставлена задача попасть в ЛЧ, а не чемпионство»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов считает, что о чемпионстве сине-бело-голубых в текущем сезоне уже не стоит вести разговор. По его словам, должна быть поставлена задача попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон.

– На борьбе за чемпионство можно ставить крест?

– Я считаю, что должна быть поставлена задача – попасть в Лигу чемпионов. Потому что конкуренция – огромная. Даже «Уфа» обыграла «Краснодар» в гостях. Тоже надеется на еврокубки. Каждое очко – на вес золота. Хотя занять место в тройке будет тоже очень трудно. «Локомотив» имеет хороший задел, у «Спартака» – проходимый финиш. А в противостоянии с «Краснодаром» и ЦСКА выиграет тот, кто наберет больше очков. Гончаренко нашел подход к игрокам, да еще и продвигается в Лиге Европы. «Краснодар» наверняка какие-то меры примет после осечки.