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  • Стрепетов: «Зениту» должна быть поставлена задача попасть в ЛЧ, а не чемпионство»

Стрепетов: «Зениту» должна быть поставлена задача попасть в ЛЧ, а не чемпионство»

19 марта 2018, 09:41
12

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов считает, что о чемпионстве сине-бело-голубых в текущем сезоне уже не стоит вести разговор. По его словам, должна быть поставлена задача попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон.

– На борьбе за чемпионство можно ставить крест?

– Я считаю, что должна быть поставлена задача – попасть в Лигу чемпионов. Потому что конкуренция – огромная. Даже «Уфа» обыграла «Краснодар» в гостях. Тоже надеется на еврокубки. Каждое очко – на вес золота. Хотя занять место в тройке будет тоже очень трудно. «Локомотив» имеет хороший задел, у «Спартака» – проходимый финиш. А в противостоянии с «Краснодаром» и ЦСКА выиграет тот, кто наберет больше очков. Гончаренко нашел подход к игрокам, да еще и продвигается в Лиге Европы. «Краснодар» наверняка какие-то меры примет после осечки.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (12)
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alp
1521443700
Ни ЛЧ, ни чемпионства ни, даже КР...... че манчини делает еще в Зените я хер знает...
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Viper for CSKA
1521444248
Быстро амбиции исчезли. А что тогда не поставить задачу выживания в РФПЛ? Её Манчини точно выполнит.
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anatolich72
1521445223
Нереальная задача из оставшихся соперников полегче будет только с Анжи и Динамо, остальные игры будут зубодробительными.
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Spartak Piter
1521445320
Да норм. Пусть борятся за 5е место.
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Zenmaster
1521446886
Уже давно всем понятно , что задача одна -- попасть в Еврокубки !!!
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77SAM
1521447207
планка понижается.
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VVM1964
1521448888
ЛЕ .
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raritet
1521453120
почему то такие завышенные требования к Зениту. По игре, думаю многие согласятся , где-то 6-7 место РФПЛ. Конечно, вчера Лейпциг выиграл и у Баварии. Но
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Dimon013
1521471168
Если Зенит в очередной раз не выйдет, можно продавать тех, кто приехал на заработки!!!
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Антимат
1521476194
Не с такой игрой.
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