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    Стрепетов: «Зениту» должна быть поставлена задача попасть в ЛЧ, а не чемпионство»

    Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов считает, что о чемпионстве сине-бело-голубых в текущем сезоне уже не стоит вести разговор. По его словам, должна быть поставлена задача попадания в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    – На борьбе за чемпионство можно ставить крест?

    – Я считаю, что должна быть поставлена задача – попасть в Лигу чемпионов. Потому что конкуренция – огромная. Даже «Уфа» обыграла «Краснодар» в гостях. Тоже надеется на еврокубки. Каждое очко – на вес золота. Хотя занять место в тройке будет тоже очень трудно. «Локомотив» имеет хороший задел, у «Спартака» – проходимый финиш. А в противостоянии с «Краснодаром» и ЦСКА выиграет тот, кто наберет больше очков. Гончаренко нашел подход к игрокам, да еще и продвигается в Лиге Европы. «Краснодар» наверняка какие-то меры примет после осечки.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    19.03.2018 09:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +718

      Антимат 19 марта 2018, 19:16

      Не с такой игрой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 19 марта 2018, 17:52

      Если Зенит в очередной раз не выйдет, можно продавать тех, кто приехал на заработки!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4025

      raritet 19 марта 2018, 12:52

      почему то такие завышенные требования к Зениту. По игре, думаю многие согласятся , где-то 6-7 место РФПЛ. Конечно, вчера Лейпциг выиграл и у Баварии. Но

      2
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      Рейтинг: +459

      77SAM 19 марта 2018, 11:13

      планка понижается.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 19 марта 2018, 11:08

      Уже давно всем понятно , что задача одна -- попасть в Еврокубки !!!

      4
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 19 марта 2018, 10:42

      Да норм. Пусть борятся за 5е место.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 19 марта 2018, 10:40

      Нереальная задача из оставшихся соперников полегче будет только с Анжи и Динамо, остальные игры будут зубодробительными.

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 19 марта 2018, 10:24

      Быстро амбиции исчезли. А что тогда не поставить задачу выживания в РФПЛ? Её Манчини точно выполнит.

      3
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      Рейтинг: +11240

      alp 19 марта 2018, 10:15

      Ни ЛЧ, ни чемпионства ни, даже КР...... че манчини делает еще в Зените я хер знает...

      3
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