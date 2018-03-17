Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ: «Фанатам «Спартака» запретили баннер в память о Табакове? Все надо делать по правилам и согласовывать»

    Директор РФПЛ по безопасности Александр Мейтин объяснил, почему болельщикам московского «Спартака» было запрещено пронести баннер в память об актере Олеге Табакове на матч 23 тура РФПЛ против казанского «Рубина» (2:1).

    «Перформанс в память об Олеге Табакове не был согласован, во-первых. Во-вторых, его МЧС не допустило, потому что у них есть такое право. У него не было прописки и сертификата. Все потуги клуба ни к чему не привели, потому что МЧС выполнило своe правило.

    К тому же его очень поздно принесли на стадион, но суть не в этом. Всe надо делать по правилам, согласовывать. К лиге не должно быть претензий, потому что всe надо делать по правилам», – сказал функционер.

    Табаков был болельщиком «Спартака».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2018 21:16
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 18 марта 2018, 20:37

      Баннер был согласован, произошла ошибка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 марта 2018, 09:36

      Е..ать сколько у нас вот таких долбо..бов !!! Накуй они нужны и за что им платят !!! Эта Гниль СССР развалила и то таких ушлёпков в два раза меньше было --- срочно уменьшить их ПОГОЛОВЬЕ -- страна в ОПАСНОСТИ !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 18 марта 2018, 06:34

      Могли бы и допустить баннер,сделать исключение.Олег Палыч был завзятым болельщиком Спартака и любимцем всей страны.На многих стадионах поминают минутой молчания или баннерами ушедших из жизни.Тут нет ничего странного.Фаны не костёр же собирались разжигать,а почтить память великого человека и артиста,кто им был близок по любви к футболу,команде...Светлая ему память!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 18 марта 2018, 03:47

      При всём уважении к Олегу Павловичу, баннер в его память на стадионе не к месту. Это как тост за здравие на поминках.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1431

      anjaneri 18 марта 2018, 01:12

      Табаков конечно гений, но при чем тут спартак???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > anjaneri 18 марта 2018, 06:36

      Читай в оконцовке статьи - "Табаков был болельщиком Спартака"

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1431

      anjaneri > Krossmen73 18 марта 2018, 06:41

      Что-то я не припомню его на стадионе... Устроили формализм..., если кто хочет почтить память Табакову, то это не так делается, чтоб устраивать показуху и флеш- мобы

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > anjaneri 18 марта 2018, 20:37

      ты на стадионе т хоть раз был?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 22:46

      Не добрый поступок казанцев.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +512

      gari69 17 марта 2018, 22:34

      У него не было прописки и сертификата--- , кто же его пропишет он же баннер !!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 марта 2018, 22:33

      Позор

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 17 марта 2018, 22:33

      Как можно СМЕРТЬ СОГЛАСОВАТЬ???

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 17 марта 2018, 22:23

      Это судить надо по правилам, а не как укажут... А допускать или нет, можно по здравому смыслу еще

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11