РФПЛ: «Фанатам «Спартака» запретили баннер в память о Табакове? Все надо делать по правилам и согласовывать»

Директор РФПЛ по безопасности Александр Мейтин объяснил, почему болельщикам московского «Спартака» было запрещено пронести баннер в память об актере Олеге Табакове на матч 23 тура РФПЛ против казанского «Рубина» (2:1).

«Перформанс в память об Олеге Табакове не был согласован, во-первых. Во-вторых, его МЧС не допустило, потому что у них есть такое право. У него не было прописки и сертификата. Все потуги клуба ни к чему не привели, потому что МЧС выполнило своe правило.

К тому же его очень поздно принесли на стадион, но суть не в этом. Всe надо делать по правилам, согласовывать. К лиге не должно быть претензий, потому что всe надо делать по правилам», – сказал функционер.

Табаков был болельщиком «Спартака».