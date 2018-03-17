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  • РФПЛ: «Фанатам «Спартака» запретили баннер в память о Табакове? Все надо делать по правилам и согласовывать»

РФПЛ: «Фанатам «Спартака» запретили баннер в память о Табакове? Все надо делать по правилам и согласовывать»

17 марта 2018, 21:16
22

Директор РФПЛ по безопасности Александр Мейтин объяснил, почему болельщикам московского «Спартака» было запрещено пронести баннер в память об актере Олеге Табакове на матч 23 тура РФПЛ против казанского «Рубина» (2:1).

«Перформанс в память об Олеге Табакове не был согласован, во-первых. Во-вторых, его МЧС не допустило, потому что у них есть такое право. У него не было прописки и сертификата. Все потуги клуба ни к чему не привели, потому что МЧС выполнило своe правило.

К тому же его очень поздно принесли на стадион, но суть не в этом. Всe надо делать по правилам, согласовывать. К лиге не должно быть претензий, потому что всe надо делать по правилам», – сказал функционер.

Табаков был болельщиком «Спартака».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак
Комментарии (22)
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за ЦСКА с 1980г
1521310714
Пусть готовятся и в следующем туре приносят. Почтим..
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VVM1964
1521310766
Без исключений не бывает правил - могли бы и пойти на встречу в конкретной ситуации . Вечная память любимому АРТИСТУ .
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oyabun
1521310966
Вам бумажки важнее памяти Великого русского Актера? Гнать таких чиновников в шею!
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Гридень
1521311496
В следующем туре точно не запретить... Лучше поздно, чем никогда
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shinnik
1521311546
Иди вот ЗАВТРА НА ХИЕР и СОГоЛАСОВЫВАЙ ПО ПРАВИЛаМ.. проститут по безопасности.
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Colonist
1521311933
Идиотизм! Бюрократы! Народ за дебилов держат... Сколько можно все согласовывать - не страна, а бюро согласования всего!
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lordmrv
1521312143
Скатываемся в маразм. Чем больше таких чинуш, тем тупее страна.
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PavelSKASPB
1521312547
Вечная и светлая память актеру,ПОЗОР такой организации,ну ей богу детсадовские отмазки
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ufos73
1521314619
Это судить надо по правилам, а не как укажут... А допускать или нет, можно по здравому смыслу еще
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kvm
1521315217
Как можно СМЕРТЬ СОГЛАСОВАТЬ???
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