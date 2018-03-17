Сане: «У «Манчестер Сити» есть шанс выйти в финал Лиги чемпионов и выиграть турнир»

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Футболист заявил, что «горожане» имеют шанс на победу в турнире.

«В этом году мы настоящая сильная команда, мы понимаем философию Гвардиолы, многое улучшили и знаем, чего он хочет от нас.

Лига чемпионов – действительно тяжелый турнир, и каждая игра по-настоящему особенная и сложная. Но у нас есть хороший шанс выйти в финал и выиграть турнир.

Это очень сложно. Мы играем против мерсисайдцев в АПЛ. Встретиться с командой из своего чемпионата – это то, чего вы не хотите в Лиге чемпионов. Но так случается, и мы должны принять это. Конечно же, «Ливерпуль» сильная команда.

Это будет непросто, потому что мы очень хорошо знаем друг друга, так что это еще более усложняет ситуацию. Отличные команды, думаю, нас ждет хороший футбол с обеих сторон», – сказал Сане.