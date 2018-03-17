Клопп зол из-за раннего начала ливерпульского дерби

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил недовольство ранним началом матча 33 тура АПЛ против «Эвертона». Командам предстоит сыграть в 12:30 по местному времени.

«Я зол, что лига назначила нашу игру на столь раннее время. В среду мы встречаемся с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, а уже днем в субботу – с «Эвертоном». Это ненормально. Поставьте матч в нормальное время, а не на период завтрака», – сказал немец.

Встреча с «ирисками» намечена на 7 апреля.