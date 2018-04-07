Введите ваш ник на сайте
Материалы

Эвертон - Ливерпуль

07.04.2018, Суббота, 14:30 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 33 тур Эвертон - Ливерпуль
Англия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
5 января, пятница 22:55 Ливерпуль 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
16 тур
10 декабря, воскресенье 17:15 Ливерпуль 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
1 апреля, суббота 14:30 Ливерпуль 3:1 Эвертон
17 тур
19 декабря, понедельник 23:00 Эвертон 0:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
20 апреля, среда 22:00 Ливерпуль 4:0 Эвертон
8 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Эвертон 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 20:30 Эвертон 0:0 Ливерпуль
6 тур
27 сентября, суббота 15:45 Ливерпуль 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
28 января, вторник 23:59 Ливерпуль 4:0 Эвертон
12 тур
23 ноября, суббота 16:45 Эвертон 3:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
36 тур
5 мая, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:0 Эвертон
9 тур
28 октября, воскресенье 17:30 Эвертон 2:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
14 апреля, суббота 15:30 Ливерпуль 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
26 тур
13 марта, вторник 23:59 Ливерпуль 3:0 Эвертон
7 тур
1 октября, суббота 15:45 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
16 января, воскресенье 17:05 Ливерпуль 2:2 Эвертон
8 тур
17 октября, воскресенье 16:30 Эвертон 2:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
6 февраля, суббота 15:45 Ливерпуль 1:0 Эвертон
14 тур
29 ноября, воскресенье 16:30 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2008/2009)

4 февраля, среда 23:10 Эвертон 1:0 Ливерпуль
1/16 финала
25 января, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
22 тур
19 января, понедельник 23:00 Ливерпуль 1:1 Эвертон
6 тур
27 сентября, суббота 15:45 Эвертон 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
32 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Ливерпуль 1:0 Эвертон
10 тур
20 октября, суббота 15:45 Эвертон 1:2 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
...
  • ...
    Рейтинг: +504

    alex-76 7 апреля 2018, 10:09

    Удачи и победы красным мерсисайдцам!
    YNWA!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3007

    h3LL1k 7 апреля 2018, 09:06

    1 5 мб Руни забьёт)))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 