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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ливерпуль
Эвертон - Ливерпуль: обзор матча 07 апреля 2018
Эвертон
07.04.2018, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
23
Шеймус Коулмен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
32
Тео Уолкотт
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Эвертон
1
Жоэль
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-1-2-3
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
3
Бэйнс
19
Ягиелка
14
Шнейдерлен
22
Дэвис
11
Боласи
32
Руни
32
Уолкотт
23
Тосун
4-3-1-1
1
Кариус
4
ван Дейк
6
Ловрен
17
Клайн
24
Клаван
20
Милнер
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Мане
22
Соланке
Остались в запасе
Эвертон
Ливерпуль
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Жоэль
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
22
Симон Миньоле
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
1
Жоэль
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
14
Умар Ниасс
ЦФ
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Эвертон - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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