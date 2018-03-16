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ЦСКА узнает соперника по 1/4 финала Лиги Европы в 15:00

16 марта 2018, 07:04
22

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 16 марта и начнется в 15:00 по московскому времени. В проведении жеребьевки поможет посол финала Лиги Европы Эрик Абидаль. За час до этого там же начнется жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

В жеребьевке примут участие следующие клубы:

«Арсенал» (Англия)

«Атлетико» (Испания)

«Зальцбург» (Австрия)

«Лацио» (Италия)

«Марсель» (Франция)

«РБ Лейпциг» (Германия)

«Спортинг» (Португалия)

ЦСКА (Россия)

Жеребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 5 апреля, ответные – 12 апреля. Подробное расписание матчей будет опубликовано вскоре после жеребьевки.

Матчи 1/4 финала состоятся 5 и 12 апреля. Жеребьевка 1/2 финала пройдет 13 апреля, а матчи этого этапа – 26 апреля и 3 мая. Финал пройдет в среду, 16 мая на «Стад-де-Лион» в Лионе, Франция.

Источник: УЕФА
Лига Европы Арсенал Атлетико Зальцбург Лацио Марсель РБ Лейпциг Спортинг ЦСКА Абидаль Эрик
Комментарии (22)
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Гуус
1521174099
Надеюсь после лиона жребий к цска будет благосклонен дайте им зальцбург.... если нет то хотя бы марсель или спортинг!
Ответить
Гуус
1521174574
так будет топ! Арсенал-Атлетико Цска-зальцбург Лейпциг-лацио Марсель-спортинг
Ответить
Борз-95
1521177371
Лишь бы не Атлетико и Арсенал
Ответить
gandyv
1521178317
А пусть Арсенал будет!!!
Ответить
Dimon013
1521181383
Лейпциг, пусть отомстят за Зенит! Потом на Атлетико - отомстят за Локо! А в финале возьмут верх над Арсеналом
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Derzkiy1
1521183126
Для цска самые простые тут это португальцы и французы ! Удачи в жеребьёвке
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ДСА
1521184101
Марсель, Спортинг, Зальцбург. Хотелось бы этих. И точно не хотелось бы Атлетико и Арсенал.
Ответить
_Kesh_Suntar_
1521185418
Первый сезон евро кубки У Гончаренко! Результат сверх крыши! Но в РФПЛ за тройку дела крайне сложные, играть два фронта! Лучше сразу хотелось бы Арсенал!
Ответить
OfaZavr
1521186250
удачи армейцам с жребием!
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1521193179
Все соперники ЦСКА по силам, даже Атлетико! Почему-то кажется, что достанется Лацио или Марсель.
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