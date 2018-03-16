ЦСКА узнает соперника по 1/4 финала Лиги Европы в 15:00

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 16 марта и начнется в 15:00 по московскому времени. В проведении жеребьевки поможет посол финала Лиги Европы Эрик Абидаль. За час до этого там же начнется жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

В жеребьевке примут участие следующие клубы:

«Арсенал» (Англия)

«Атлетико» (Испания)

«Зальцбург» (Австрия)

«Лацио» (Италия)

«Марсель» (Франция)

«РБ Лейпциг» (Германия)

«Спортинг» (Португалия)

ЦСКА (Россия)

Жеребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 5 апреля, ответные – 12 апреля. Подробное расписание матчей будет опубликовано вскоре после жеребьевки.

Матчи 1/4 финала состоятся 5 и 12 апреля. Жеребьевка 1/2 финала пройдет 13 апреля, а матчи этого этапа – 26 апреля и 3 мая. Финал пройдет в среду, 16 мая на «Стад-де-Лион» в Лионе, Франция.