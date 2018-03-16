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    ЦСКА узнает соперника по 1/4 финала Лиги Европы в 15:00

    Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 16 марта и начнется в 15:00 по московскому времени. В проведении жеребьевки поможет посол финала Лиги Европы Эрик Абидаль. За час до этого там же начнется жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

    В жеребьевке примут участие следующие клубы:

    «Арсенал» (Англия)

    «Атлетико» (Испания)

    «Зальцбург» (Австрия)

    «Лацио» (Италия)

    «Марсель» (Франция)

    «РБ Лейпциг» (Германия)

    «Спортинг» (Португалия)

    ЦСКА (Россия)

    Жеребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет, а клубы из одной национальной ассоциации могут оказаться в одной паре. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.

    Первые матчи 1/4 финала пройдут 5 апреля, ответные – 12 апреля. Подробное расписание матчей будет опубликовано вскоре после жеребьевки.

    Матчи 1/4 финала состоятся 5 и 12 апреля. Жеребьевка 1/2 финала пройдет 13 апреля, а матчи этого этапа – 26 апреля и 3 мая. Финал пройдет в среду, 16 мая на «Стад-де-Лион» в Лионе, Франция.

    Источник: УЕФА

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    16.03.2018 07:04
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 марта 2018, 12:39

      Все соперники ЦСКА по силам, даже Атлетико!
      Почему-то кажется, что достанется Лацио или Марсель.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 марта 2018, 10:44

      удачи армейцам с жребием!

      3
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 16 марта 2018, 10:30

      Первый сезон евро кубки У Гончаренко! Результат сверх крыши! Но в РФПЛ за тройку дела крайне сложные, играть два фронта! Лучше сразу хотелось бы Арсенал!

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 16 марта 2018, 10:08

      Марсель, Спортинг, Зальцбург. Хотелось бы этих.
      И точно не хотелось бы Атлетико и Арсенал.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 16 марта 2018, 09:52

      Для цска самые простые тут это португальцы и французы ! Удачи в жеребьёвке

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 16 марта 2018, 09:23

      Лейпциг, пусть отомстят за Зенит! Потом на Атлетико - отомстят за Локо! А в финале возьмут верх над Арсеналом

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 16 марта 2018, 09:15

      Главное,чтоб испанский клуб не попался,!

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 16 марта 2018, 09:07

      австрийцы конечно для всех лакомый кусочек)

      0
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 16 марта 2018, 08:50

      Удачи

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 16 марта 2018, 08:36

      Давай сильнейшего- Атлетико , Арсенал , Лацио , но только не Зальцбург и Спортинг . Хотя кто знает , кто сильнее, пока не состоится финал

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