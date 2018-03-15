Лига Европы. «Лацио» выбил из турнира киевское «Динамо» и другие результаты

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы киевское «Динамо» проиграло «Лацио» и выбыло из турнира.

В 1/4 финала также прошли «Марсель» и «Спортинг».

Лига Европы. 1/8 финала, ответные матчи

Динамо (Украина) – Лацио (Италия) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Лейва, 23; 0:2 – де Врей, 83.

Первый матч – 2:2

Атлетик (Испания) – Марсель (Франция) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Пайет, 38 (с пенальти); 0:2 – Окампос, 52; 1:2 – Уильямс, 74.

Удаление: Адурис, 76 – нет.

Первый матч – 1:3

Виктория (Чехия) – Спортинг (Португалия) – 2:1 (1:0; 1:0; 0:1; 0:0)

Голы: 1:0 – Бакош, 6; 2:0 – Бакош, 64; 2:1 – Батталья, 105+2.

Первый матч – 0:2

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