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    Иньеста, Дембеле, Месси – в старте «Барселоны» на матч с «Челси»; Рюдигер, Жиру сыграют за англичан

    Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и английским «Челси».

    «Барселона»: тер Стеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Дембеле, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес.

    «Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Азар, Виллиан, Жиру.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на барселонском «Камп Ноу», которая начнется в 22:45 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

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    14.03.2018 21:45
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