Палкин: «Фред точно уйдет из «Шахтера». Если не в «Манчестер Сити», то в «МЮ»

Руководитель «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил скорый уход из команды полузащитника Фреда. Футболист, скорее всего, продолжит карьеру в Англии.

«Фред уйдет в июне. Если не в «Манчестер Сити», то в «Манчестер Юнайтед». Он уже готов к выступлению в топовом чемпионате. В совокупности, что он хороший футболист, так это еще и большой профессионал», – сказал Палкин.

В текущем сезоне Фред провел в чемпионате Украины 18 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.