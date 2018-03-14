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    Слуцкий не ждет появления российских игроков в «Витессе»

    Новый главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не видит вариантов для приглашения в голландскую команду российских игроков. Он связывает это с определенным направлением развития клуба, в том числе – в вопросах трансферов.

    Напомним, что в минувший понедельник «Витесс» официально объявил о том, что в следующем сезоне командой будет руководить российский тренер. Ранее он рассказал обальтернативных вариантах трудоустройства, а также о задачах, поставленных перед нимруководством голландского клуба.

    – В «Витессе» уже играет Вячеслав Караваев. Могут ли появиться другие российские футболисты? Может быть, вы бы хотели кого-то позвать из своих бывших подопечных по сборной или ЦСКА?

    – Думаю, это достаточно проблематично.

    – Почему?

    – Все-таки уровень зарплат «Витесса» и ведущих клубов РФПЛ сильно отличается. Так что, на мой взгляд, появление российских игроков маловероятно.

    Понятно, что все связывают меня с русскими футболистами, но в «Халле» не было ни одного россиянина. В «Витессе» есть игрок из России, но он появился в клубе до меня. Я хорошо знаю футболистов из нашей лиги, но направленность «Витесса» несколько другая. Там сформированный состав, хорошо работает академия – есть необходимость развивать собственных молодых игроков. И направление, в котором работает клуб, и выбранные им трансферные приоритеты не совсем совпадают с приглашением уже состоявшихся игроков, тем более выступающих в ведущих российских командах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2018 09:17
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