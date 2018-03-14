Слуцкий не ждет появления российских игроков в «Витессе»

Новый главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не видит вариантов для приглашения в голландскую команду российских игроков. Он связывает это с определенным направлением развития клуба, в том числе – в вопросах трансферов.

Напомним, что в минувший понедельник «Витесс» официально объявил о том, что в следующем сезоне командой будет руководить российский тренер. Ранее он рассказал обальтернативных вариантах трудоустройства, а также о задачах, поставленных перед нимруководством голландского клуба.

– В «Витессе» уже играет Вячеслав Караваев. Могут ли появиться другие российские футболисты? Может быть, вы бы хотели кого-то позвать из своих бывших подопечных по сборной или ЦСКА?

– Думаю, это достаточно проблематично.

– Почему?

– Все-таки уровень зарплат «Витесса» и ведущих клубов РФПЛ сильно отличается. Так что, на мой взгляд, появление российских игроков маловероятно.

Понятно, что все связывают меня с русскими футболистами, но в «Халле» не было ни одного россиянина. В «Витессе» есть игрок из России, но он появился в клубе до меня. Я хорошо знаю футболистов из нашей лиги, но направленность «Витесса» несколько другая. Там сформированный состав, хорошо работает академия – есть необходимость развивать собственных молодых игроков. И направление, в котором работает клуб, и выбранные им трансферные приоритеты не совсем совпадают с приглашением уже состоявшихся игроков, тем более выступающих в ведущих российских командах.