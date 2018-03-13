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  • Ханни: «До трансфера в «Спартак» мог перейти в «Локомотив» или «Динамо»

Ханни: «До трансфера в «Спартак» мог перейти в «Локомотив» или «Динамо»

13 марта 2018, 22:26
7

Полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни рассказал, что до трансфера в красно-белую команду мог перейти в один из других московских клубов. Бельгиец приехал в Россию зимой.

«Знал, что Россия — огромная страна и мировая держава, что здесь весьма холодный климат, что зимой в чемпионате большая пауза.

Сбором информации я занялся ещe два года назад, когда были кое-какие контакты с российскими клубами. Когда играл за «Мехелен», мною интересовались «Динамо» и «Локомотив». Но тогда я предпочeл перейти в «Андерлехт», – сказал Ханни.

В «Андерлехте» Ханни играл с 2016 по 2018 годы (61 матч в чемпионате Бельгии, 18 голов).

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Локомотив Ханни Софьян
Комментарии (7)
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Опорник84
1520977514
Ждал когда позовут в Спартак!
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Sergej-74
1520979367
пока особо ничего не показал
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Диктор
1520997637
Ты там где тебе положено быть судьбой.
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oyabun
1521003484
По крайней мере на данный момент органично смотрится в игре команды. Точно не лишний, не то что Роша. Хорошо, если дальше раскроется так же ярко как Промес. Я помню когда Антоха только начал играть в Спартаке, минимум 3 игры вообще ничего не показывал, я даже задавался вопросом "нафига его взяли?". А потом то как разошелся!! Вот и на Ханни у меня такая же надежда. Вот тем то и отличается Спартак от Зенита. если к нам приходит талантливый игрок, он в итоге раскрывается и показывает лучшие свои качества. В Зене же плотно присаживается на лавку и деградирует, либо все же начинает играть, но всё одно деградирует. ))
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zigbert
1521009895
Пути господни неисповедимы.
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OfaZavr
1521012696
правильный выбор сделал, всему свое время. в матче со Ска хорошее впечатление произвел, надеюсь дальше будет еще лучше.
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Полная Канистра
1521022601
этот парень ещё стрельнет если не в этом сезоне то на след. точно пока идет притирка в новом клубе Промес тоже первые игры тяжело входил зато потом заиграл
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