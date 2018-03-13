Ханни: «До трансфера в «Спартак» мог перейти в «Локомотив» или «Динамо»

Полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни рассказал, что до трансфера в красно-белую команду мог перейти в один из других московских клубов. Бельгиец приехал в Россию зимой.

«Знал, что Россия — огромная страна и мировая держава, что здесь весьма холодный климат, что зимой в чемпионате большая пауза.

Сбором информации я занялся ещe два года назад, когда были кое-какие контакты с российскими клубами. Когда играл за «Мехелен», мною интересовались «Динамо» и «Локомотив». Но тогда я предпочeл перейти в «Андерлехт», – сказал Ханни.

В «Андерлехте» Ханни играл с 2016 по 2018 годы (61 матч в чемпионате Бельгии, 18 голов).