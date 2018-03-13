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    Ханни: «До трансфера в «Спартак» мог перейти в «Локомотив» или «Динамо»

    Полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни рассказал, что до трансфера в красно-белую команду мог перейти в один из других московских клубов. Бельгиец приехал в Россию зимой.

    «Знал, что Россия — огромная страна и мировая держава, что здесь весьма холодный климат, что зимой в чемпионате большая пауза.

    Сбором информации я занялся ещe два года назад, когда были кое-какие контакты с российскими клубами. Когда играл за «Мехелен», мною интересовались «Динамо» и «Локомотив». Но тогда я предпочeл перейти в «Андерлехт», – сказал Ханни.

    В «Андерлехте» Ханни играл с 2016 по 2018 годы (61 матч в чемпионате Бельгии, 18 голов).

    Источник: Бобсоккер

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    13.03.2018 22:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 марта 2018, 13:16

      этот парень ещё стрельнет если не в этом сезоне то на след. точно пока идет притирка в новом клубе Промес тоже первые игры тяжело входил зато потом заиграл

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 марта 2018, 10:31

      правильный выбор сделал, всему свое время. в матче со Ска хорошее впечатление произвел, надеюсь дальше будет еще лучше.

      4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 09:44

      Пути господни неисповедимы.

      4
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      Рейтинг: +33435

      oyabun 14 марта 2018, 07:58

      По крайней мере на данный момент органично смотрится в игре команды. Точно не лишний, не то что Роша. Хорошо, если дальше раскроется так же ярко как Промес. Я помню когда Антоха только начал играть в Спартаке, минимум 3 игры вообще ничего не показывал, я даже задавался вопросом "нафига его взяли?". А потом то как разошелся!! Вот и на Ханни у меня такая же надежда. Вот тем то и отличается Спартак от Зенита. если к нам приходит талантливый игрок, он в итоге раскрывается и показывает лучшие свои качества. В Зене же плотно присаживается на лавку и деградирует, либо все же начинает играть, но всё одно деградирует. ))

      5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 марта 2018, 06:20

      Ты там где тебе положено быть судьбой.

      3
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 14 марта 2018, 01:16

      пока особо ничего не показал

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 14 марта 2018, 00:45

      Ждал когда позовут в Спартак!

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