Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Выходил: «В смоленском «Кристалле» к нам пришел губернатор и сказал: «Задача на сезон – плавный вылет во вторую лигу»

Выходил: «В смоленском «Кристалле» к нам пришел губернатор и сказал: «Задача на сезон – плавный вылет во вторую лигу»

13 марта 2018, 13:21
19

Бывший защитник интервью «Бомбардиру» рассказал об этапе карьеры в смоленском «Кристалле».

– Карьеру в России вы начинали в «Кристалле» из Смоленска. Яркая история о том времени.

– За четыре-пять игр до конца первого круга к нам пришел какой-то губернатор или его заместитель и сказал: «Задача на сезон – плавный вылет во вторую лигу». В руководстве ответили: «Сейчас вы доигрываете матчи, мы все вам выплачиваем, а в перерывах между кругами ищите себе новые клубы». На этом разошлись.

Все были удивлены, но мы доиграли оставшиеся матчи. А потом практически вся команда разбежалась: осталось где-то пять местных пацанов, остальные разъехались по разным городам.

Помню, играли в Ижевске. Вели после первого тайма 2:0. Потом стало 2:2. Играли где-то 115 минут. На 115-й минуте игрок соперника после углового, как Марадона, выпрыгнул и забил гол рукой. Судья засчитал. Не успели даже развести мяч с центра поля – игра закончилась.

«Заканчивали матч против «Спартака» при -26˚. Кто-то уши отморозил, я − пальцы на ногах». Приключения чеха в Сибири

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Cибирь Выходил Томаш
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Shogun
1520936758
Денег нет в регионах, так там все и живут, футбол дорогой спорт в России одни затраты и долги, везет если хоть играют год два, даже на примере РФПЛ у 5 клубов статус еще не определен и думают откуда им денег взять на следующий сезон пусть даже и в ФНЛ
Ответить
Боцман59rus
1520939877
что-то этот Выходил, никак не может выйти, продолжает открывать "неизвестные " факты, о которых в России знают настолько давно, что уже успели забыть
Ответить
bset
1520940530
Вот оно все развитие футбола. Мудко красавец. Скоро останется один только РФПЛ. Вот тогда сразу возьмем ЧМ.
Ответить
Inks
1520940719
футбола нет в нашей стране) дно достигнуто
Ответить
anri1703
1520948352
Мы пацанами раньше играли вели 2-1 играли так же пока соперник не забил а судил их тренер ))
Ответить
woyser
1520949203
Есть категория тренеров, которые топят клубы. Делает своё дело, затем его в другой клуб зовут и так далее. Этакие губернаторские подкидыши и з/п у них хорошие и откаты не плохие, за досрочное расторжение контрактов. В общем все в плюсах, кроме футбола и болельщиков.
Ответить
афоня72
1520951933
Спасибо за добротную игру Томаш!!
Ответить
вместе с ЦСКА
1520952689
а мне понравилась статься=)) хоть не про то кто чью жену **** или какую тутуировку сделал=))
Ответить
x-x-x-x-x
1520955833
Ну и фамилие у него прикольное. Я даже не сразу понял что это фамилия. Думал опять сайт в своем стили не так написал.
Ответить
OfaZavr
1520956040
это и неудивительно, в низших лигах что только не твориться.
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
1
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
7
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
15
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
3
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+