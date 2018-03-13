Выходил: «В смоленском «Кристалле» к нам пришел губернатор и сказал: «Задача на сезон – плавный вылет во вторую лигу»

Бывший защитник интервью «Бомбардиру» рассказал об этапе карьеры в смоленском «Кристалле».

– Карьеру в России вы начинали в «Кристалле» из Смоленска. Яркая история о том времени.

– За четыре-пять игр до конца первого круга к нам пришел какой-то губернатор или его заместитель и сказал: «Задача на сезон – плавный вылет во вторую лигу». В руководстве ответили: «Сейчас вы доигрываете матчи, мы все вам выплачиваем, а в перерывах между кругами ищите себе новые клубы». На этом разошлись.

Все были удивлены, но мы доиграли оставшиеся матчи. А потом практически вся команда разбежалась: осталось где-то пять местных пацанов, остальные разъехались по разным городам.

Помню, играли в Ижевске. Вели после первого тайма 2:0. Потом стало 2:2. Играли где-то 115 минут. На 115-й минуте игрок соперника после углового, как Марадона, выпрыгнул и забил гол рукой. Судья засчитал. Не успели даже развести мяч с центра поля – игра закончилась.

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