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    Выходил: «В смоленском «Кристалле» к нам пришел губернатор и сказал: «Задача на сезон – плавный вылет во вторую лигу»

    Бывший защитник интервью «Бомбардиру» рассказал об этапе карьеры в смоленском «Кристалле».

    – Карьеру в России вы начинали в «Кристалле» из Смоленска. Яркая история о том времени.

    – За четыре-пять игр до конца первого круга к нам пришел какой-то губернатор или его заместитель и сказал: «Задача на сезон – плавный вылет во вторую лигу». В руководстве ответили: «Сейчас вы доигрываете матчи, мы все вам выплачиваем, а в перерывах между кругами ищите себе новые клубы». На этом разошлись.

    Все были удивлены, но мы доиграли оставшиеся матчи. А потом практически вся команда разбежалась: осталось где-то пять местных пацанов, остальные разъехались по разным городам.

    Помню, играли в Ижевске. Вели после первого тайма 2:0. Потом стало 2:2. Играли где-то 115 минут. На 115-й минуте игрок соперника после углового, как Марадона, выпрыгнул и забил гол рукой. Судья засчитал. Не успели даже развести мяч с центра поля – игра закончилась.

    «Заканчивали матч против «Спартака» при -26˚. Кто-то уши отморозил, я − пальцы на ногах». Приключения чеха в Сибири

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2018 13:21
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 марта 2018, 20:49

      Просто денег нет...)))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 марта 2018, 18:47

      это и неудивительно, в низших лигах что только не твориться.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 13 марта 2018, 18:43

      Ну и фамилие у него прикольное. Я даже не сразу понял что это фамилия. Думал опять сайт в своем стили не так написал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 13 марта 2018, 17:51

      а мне понравилась статься=))
      хоть не про то кто чью жену **** или какую тутуировку сделал=))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 13 марта 2018, 17:38

      Спасибо за добротную игру Томаш!!

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 марта 2018, 16:53

      Есть категория тренеров, которые топят клубы. Делает своё дело, затем его в другой клуб зовут и так далее. Этакие губернаторские подкидыши и з/п у них хорошие и откаты не плохие, за досрочное расторжение контрактов. В общем все в плюсах, кроме футбола и болельщиков.

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 13 марта 2018, 16:39

      Мы пацанами раньше играли вели 2-1 играли так же пока соперник не забил а судил их тренер ))

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 13 марта 2018, 14:42

      ржунимогу)

      1
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      Рейтинг: +272

      Inks 13 марта 2018, 14:31

      футбола нет в нашей стране) дно достигнуто

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 марта 2018, 14:28

      Вот оно все развитие футбола. Мудко красавец. Скоро останется один только РФПЛ. Вот тогда сразу возьмем ЧМ.

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