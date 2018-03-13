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    Бубнов: «Черышев в сборной – это, в первую очередь, игрок ротации»

    Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов скептически отнесся к вызову в сборную России полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева. Он отметил, что на его позиции довольно высокая конкуренция.

    Напомним, что матч со сборной Бразилии состоится в пятницу, 23 марта, а игра против Франции – 27 марта.

    «В пользу Черышева говорят два очевидных фактора: опыт выступлений в топ-лиге, чемпионате Испании, а также высокая скорость. В минус – высокая травматичность, из-за которой он до сих пор не может выйти на прежний уровень в «Вильярреале».

    В данный момент Черышев в сборной – это, в первую очередь, игрок ротации. Конкуренция на его позиции высока», – считает Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    13.03.2018 08:53
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