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    Моуринью не считает «МЮ» фаворитом на победу в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью критически отнесся к мысли о статусе фаворита своей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

    «Не думаю, что мы претендуем на победу в турнире. Не расстроимся, если не выиграем с разницей в три, четыре, пять мячей. Надо победить хотя бы с минимальной разницей в счете.

    Алексис Санчес много лет провел в футболе. У него большой опыт. Быть игроком «Барселоны» и сборной Чили – очень нелегко. Это накладывает давление. Не сомневаюсь, что в следующем сезоне он сыграет лучше, чем в этом.

    Рэшфорд? Стараюсь дать парню наилучшее образование. Я должен отдать должное тем, кто работал с Маркусом в юношеской академии. И, конечно, благодарю Луи ван Гаала, благодаря которому Рэшфорд провел свой дебютный сезон в первой команде. Если вы посмотрите на статистику Рэшфорда в прошлом и нынешнем сезоне, то увидите – по числу сыгранных матчей он входит в первую пятерку в нашей команде», – сказал Моуринью.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Севилья»состоится во вторник, 13 марта, в 22:45 по московскому времени. Результат первой игры – 0:0.

    Источник: УЕФА

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    13.03.2018 07:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +278

      MrNao1 13 марта 2018, 08:02

      По-моему, никто пока что не считает МЮ фаворитом на победу в ЛЧ)

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