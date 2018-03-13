Моуринью не считает «МЮ» фаворитом на победу в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью критически отнесся к мысли о статусе фаворита своей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Не думаю, что мы претендуем на победу в турнире. Не расстроимся, если не выиграем с разницей в три, четыре, пять мячей. Надо победить хотя бы с минимальной разницей в счете.

Алексис Санчес много лет провел в футболе. У него большой опыт. Быть игроком «Барселоны» и сборной Чили – очень нелегко. Это накладывает давление. Не сомневаюсь, что в следующем сезоне он сыграет лучше, чем в этом.

Рэшфорд? Стараюсь дать парню наилучшее образование. Я должен отдать должное тем, кто работал с Маркусом в юношеской академии. И, конечно, благодарю Луи ван Гаала, благодаря которому Рэшфорд провел свой дебютный сезон в первой команде. Если вы посмотрите на статистику Рэшфорда в прошлом и нынешнем сезоне, то увидите – по числу сыгранных матчей он входит в первую пятерку в нашей команде», – сказал Моуринью.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Севилья»состоится во вторник, 13 марта, в 22:45 по московскому времени. Результат первой игры – 0:0.