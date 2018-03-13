Марлос: «Шахтер» покажет, на что способен»

Полузащитник «Шахтера» Марлос рассчитывает показать в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ромой» все, на что способна его команда.

«У нас есть замечательная возможность на глазах у большой аудитории продемонстрировать, на что мы способны. Хотим показать, в какой футбол умеем играть.

Постараемся играть так же, как всегда, и контролировать ход матча», – заявил Марлос.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Шахтер» пройдет во вторник, 13 марта, в 22:45 по московскому времени. Результат первой встречи – 2:1.