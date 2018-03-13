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    Гаджиев – Якубко: «Не знаю, почему он решил сейчас выступить»

    Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев ответил Мартину Якубко, который назвал его самым слабым тренером, работавшим с ним.

    «Связь с ним не поддерживаю, но знаю, что «Амкар» с ним на связи. Не знаю, почему Мартин решил выступить. Может быть, он в хороших отношениях с кем-то, кто был недоволен моим уходом из клуба. Принципиальных разногласий с ним не было.

    Он так считает – ну и на здоровье. Взаимоотношения игрока и тренера – это всегда вопрос того, играет футболист или нет. А уровень тренера определяется тем, может он поднять уровень футболистов или нет. У меня, как мне кажется, многие стали играть лучше.

    Это жизнь. Кто-то за кого-то, кто-то против. Как сказал Омар Хайям: «Вином любви смягчай неправды жизни», – сказал Гаджиев.

    Напомним, что опытный специалист принял в конце февраля решение покинуть «Амкар».

    Источник: Sport24

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    13.03.2018 06:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 12:54

      Хорошее изречение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 13 марта 2018, 10:08

      Очень сильный тренер

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +818

      diktatop 13 марта 2018, 07:11

      ну гаджиеву не довелось топ клуб тренировать.... а так бы думаю добился успеха не меньшего чем слуцкий

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