Гаджиев – Якубко: «Не знаю, почему он решил сейчас выступить»

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев ответил Мартину Якубко, который назвал его самым слабым тренером, работавшим с ним.

«Связь с ним не поддерживаю, но знаю, что «Амкар» с ним на связи. Не знаю, почему Мартин решил выступить. Может быть, он в хороших отношениях с кем-то, кто был недоволен моим уходом из клуба. Принципиальных разногласий с ним не было.

Он так считает – ну и на здоровье. Взаимоотношения игрока и тренера – это всегда вопрос того, играет футболист или нет. А уровень тренера определяется тем, может он поднять уровень футболистов или нет. У меня, как мне кажется, многие стали играть лучше.

Это жизнь. Кто-то за кого-то, кто-то против. Как сказал Омар Хайям: «Вином любви смягчай неправды жизни», – сказал Гаджиев.

Напомним, что опытный специалист принял в конце февраля решение покинуть «Амкар».