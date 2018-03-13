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  • Якубко: «Гаджиев – один из самых слабых тренеров, с которым я работал»

Якубко: «Гаджиев – один из самых слабых тренеров, с которым я работал»

13 марта 2018, 06:09
13

Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко раскритиковал экс-главного тренера пермского коллектива Гаджи Гаджиева, назвав его в соцсетях «слабеньким тренером».

За это он получил ответ от дочери специалиста Заиры Гаджиевой со словами «Ты идиот!», а также несколько не самых приятных комментариев от болельщиков команды. Сам словак спокойно отреагировал на критику в свой адрес.

«Я просто написал свое мнение про тренера. Не хочу с ним ругаться, все-таки это взрослый человек. И я его уважаю. Но мы с ним работали в двух командах. И я так и не понял, чем он хорош как специалист.

Во второй раз меня уже ничего не удивляло: знал, что мы будем играть в пять защитников, какие будут упражнения. Что мы будем видео соперников просматривать бессмысленно. И как он психологически готовит людей к играм. Нападающий забивает два гола, неделю готовится, а в день игры слышит: «Ты не готов! Играть не будешь».

Просто надо сравнить, как работал с той же командой Черчесов – и все! Один лезет в штрафную с пятью-шестью защитниками и ждет, что будет. А другой – играет в футбол. Есть тренеры, при которых действительно хочется приходить на тренировки. И есть – монотонность. Без энергии.

Плюс Гаджиев столько говорит про продажу Селихова и Джикии! Он же тренер, ему надо про тренировки говорить, а не про деньги.

За «Амкаром» я сейчас слежу даже больше, чем за словацким чемпионатом. Смотрел игры с «Зенитом» и «Арсеналом». С Петербургом была обычная игра – просто судья не пошел на поводу у питерцев. А Евсеева знаю еще по «Сатурну», он хороший пацан и я желаю ему удачи», – сказал Якубко.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Якубко Мартин Джикия Георгий Селихов Александр Гаджиев Гаджи Черчесов Станислав Евсеев Вадим
Комментарии (13)
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lekseij2007
1520913208
Тип тренеров: Давай-давай! Беги-беги! Бей!
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Татарин за ЦСКА
1520913693
Ti idiot-улыбнуло))))
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lotsman
1520914697
Это точно.
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retiremen
1520919561
Красава Якубко. Его мнение действительно важно российским болельщикам. Только я не помню чем этот мастер на поле отличался. А, понял Гаджиев виноват. Все, все, извините....
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woyser
1520920461
Посредственный тренер.
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Tostao
1520925252
Мдооо ... Якубко с Кобелевым не работал, глядишь и изменил бы свое мнение о Гаджиеве.
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Avaretz
1520931742
Смешно читать слабенького футболиста о том что он пишет от тренере. Я не собираюсь защищать Г.Гаджиева, хоть он и земляк мой. Но если он слабый тренер тогда кто остальные тренера РПЛ, кроме Бердыева, и тренера ЦСКА, поставьте их на пост гл.тренера Амкара и не думаю что они там что то изменят. Анжи тренировал Гаджиев, Семин, и ещё куча хороших тренеров но огромной разницы я не увидел, исключением был Гус но там и команда и зарплата были совсем другие. А ты хотел что он на старости лет надрывался в Амкаре у которого еше фин. проблемы. Плохому футболисту всегда что то мешает. Это как Дзюба говорил о Эмери, и где ша Эмери и где Дзюба.
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fanchik
1520934341
Все люди разные, как тренера,так и футболисты,у каждого свой взгляд на футбол и футбольные события .Обсуждать и обвинять тренера футболисту ,что он "слабенький" наверно не очень корректно.
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zigbert
1520934742
На вкус и цвет товарищей нет.
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iBragim2102
1520941695
Всё правильно говорит, поэтому один в сб России другой на матч тв
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