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    Якубко: «Гаджиев – один из самых слабых тренеров, с которым я работал»

    Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко раскритиковал экс-главного тренера пермского коллектива Гаджи Гаджиева, назвав его в соцсетях «слабеньким тренером».

    За это он получил ответ от дочери специалиста Заиры Гаджиевой со словами «Ты идиот!», а также несколько не самых приятных комментариев от болельщиков команды. Сам словак спокойно отреагировал на критику в свой адрес.

    «Я просто написал свое мнение про тренера. Не хочу с ним ругаться, все-таки это взрослый человек. И я его уважаю. Но мы с ним работали в двух командах. И я так и не понял, чем он хорош как специалист.

    Во второй раз меня уже ничего не удивляло: знал, что мы будем играть в пять защитников, какие будут упражнения. Что мы будем видео соперников просматривать бессмысленно. И как он психологически готовит людей к играм. Нападающий забивает два гола, неделю готовится, а в день игры слышит: «Ты не готов! Играть не будешь».

    Просто надо сравнить, как работал с той же командой Черчесов – и все! Один лезет в штрафную с пятью-шестью защитниками и ждет, что будет. А другой – играет в футбол. Есть тренеры, при которых действительно хочется приходить на тренировки. И есть – монотонность. Без энергии.

    Плюс Гаджиев столько говорит про продажу Селихова и Джикии! Он же тренер, ему надо про тренировки говорить, а не про деньги.

    За «Амкаром» я сейчас слежу даже больше, чем за словацким чемпионатом. Смотрел игры с «Зенитом» и «Арсеналом». С Петербургом была обычная игра – просто судья не пошел на поводу у питерцев. А Евсеева знаю еще по «Сатурну», он хороший пацан и я желаю ему удачи», – сказал Якубко.

    Источник: Sport24

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    13.03.2018 06:09
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 13 марта 2018, 14:48

      Всё правильно говорит, поэтому один в сб России другой на матч тв

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 12:52

      На вкус и цвет товарищей нет.

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 13 марта 2018, 12:45

      Все люди разные, как тренера,так и футболисты,у каждого свой взгляд на футбол и футбольные события .Обсуждать и обвинять тренера футболисту ,что он "слабенький" наверно не очень корректно.

      1
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 13 марта 2018, 12:02

      Смешно читать слабенького футболиста о том что он пишет от тренере. Я не собираюсь защищать Г.Гаджиева, хоть он и земляк мой. Но если он слабый тренер тогда кто остальные тренера РПЛ, кроме Бердыева, и тренера ЦСКА, поставьте их на пост гл.тренера Амкара и не думаю что они там что то изменят. Анжи тренировал Гаджиев, Семин, и ещё куча хороших тренеров но огромной разницы я не увидел, исключением был Гус но там и команда и зарплата были совсем другие. А ты хотел что он на старости лет надрывался в Амкаре у которого еше фин. проблемы. Плохому футболисту всегда что то мешает. Это как Дзюба говорил о Эмери, и где ша Эмери и где Дзюба.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 13 марта 2018, 10:14

      Мдооо ... Якубко с Кобелевым не работал, глядишь и изменил бы свое мнение о Гаджиеве.

      -3
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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 марта 2018, 08:54

      Посредственный тренер.

      1
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      Рейтинг: +691

      retiremen 13 марта 2018, 08:39

      Красава Якубко. Его мнение действительно важно российским болельщикам.
      Только я не помню чем этот мастер на поле отличался. А, понял Гаджиев виноват. Все, все, извините....

      -2
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 13 марта 2018, 07:18

      Это точно.

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 07:01

      Ti idiot-улыбнуло))))

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 07:02

      Их переписка показала уровень знания иностранных языков

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 08:59

      )))тихо сам с собою, я веду беседу?

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > woyser 13 марта 2018, 10:48

      Ну что-то вроде того,просто добавил))))

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 13 марта 2018, 06:53

      Тип тренеров: Давай-давай! Беги-беги! Бей!

      -1
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