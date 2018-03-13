Якубко: «Гаджиев – один из самых слабых тренеров, с которым я работал»

Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко раскритиковал экс-главного тренера пермского коллектива Гаджи Гаджиева, назвав его в соцсетях «слабеньким тренером».

За это он получил ответ от дочери специалиста Заиры Гаджиевой со словами «Ты идиот!», а также несколько не самых приятных комментариев от болельщиков команды. Сам словак спокойно отреагировал на критику в свой адрес.

«Я просто написал свое мнение про тренера. Не хочу с ним ругаться, все-таки это взрослый человек. И я его уважаю. Но мы с ним работали в двух командах. И я так и не понял, чем он хорош как специалист.

Во второй раз меня уже ничего не удивляло: знал, что мы будем играть в пять защитников, какие будут упражнения. Что мы будем видео соперников просматривать бессмысленно. И как он психологически готовит людей к играм. Нападающий забивает два гола, неделю готовится, а в день игры слышит: «Ты не готов! Играть не будешь».

Просто надо сравнить, как работал с той же командой Черчесов – и все! Один лезет в штрафную с пятью-шестью защитниками и ждет, что будет. А другой – играет в футбол. Есть тренеры, при которых действительно хочется приходить на тренировки. И есть – монотонность. Без энергии.

Плюс Гаджиев столько говорит про продажу Селихова и Джикии! Он же тренер, ему надо про тренировки говорить, а не про деньги.

За «Амкаром» я сейчас слежу даже больше, чем за словацким чемпионатом. Смотрел игры с «Зенитом» и «Арсеналом». С Петербургом была обычная игра – просто судья не пошел на поводу у питерцев. А Евсеева знаю еще по «Сатурну», он хороший пацан и я желаю ему удачи», – сказал Якубко.