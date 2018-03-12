ФИФА: продано 1,3 миллиона билетов на ЧМ-2018. Больше четверти купили россияне

Пресс-служба ФИФА сообщила промежуточные итоги реализации билетов на чемпионат мира.

«На данный момент в общей сложности распределено 1 303 616 билетов.

Многие матчи и билетные продукты пользовались повышенным спросом у болельщиков, и поэтому билеты снова распределялись путем случайной жеребьевки. Она проводилась в присутствии нотариуса, и по ее итогам было распределено 568 448 билетов (при условии оплаты), счастливыми обладателями которых стали болельщики со всего мира.

Большая часть билетов досталась российским болельщикам (197 832), а остальные — болельщикам из других стран. В число десяти лидеров по этому показателю вошли Колумбия (33 048), Бразилия (24 656), Перу (21 946), Германия (21 639), США (20 347), Мексика (18 155), Австралия (15 906), Аргентина (15 214), Англия (14 890) и Польша (13 686). Всего болельщикам из-за рубежа в рамках завершившегося этапа продаж путем случайной жеребьевки распределено 65% билетов», – говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.