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    ФИФА: продано 1,3 миллиона билетов на ЧМ-2018. Больше четверти купили россияне

    Пресс-служба ФИФА сообщила промежуточные итоги реализации билетов на чемпионат мира.

    «На данный момент в общей сложности распределено 1 303 616 билетов.

    Многие матчи и билетные продукты пользовались повышенным спросом у болельщиков, и поэтому билеты снова распределялись путем случайной жеребьевки. Она проводилась в присутствии нотариуса, и по ее итогам было распределено 568 448 билетов (при условии оплаты), счастливыми обладателями которых стали болельщики со всего мира.

    Большая часть билетов досталась российским болельщикам (197 832), а остальные — болельщикам из других стран. В число десяти лидеров по этому показателю вошли Колумбия (33 048), Бразилия (24 656), Перу (21 946), Германия (21 639), США (20 347), Мексика (18 155), Австралия (15 906), Аргентина (15 214), Англия (14 890) и Польша (13 686). Всего болельщикам из-за рубежа в рамках завершившегося этапа продаж путем случайной жеребьевки распределено 65% билетов», – говорится в сообщении на официальном сайте организации.

    Напомним, турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

    Источник: ФИФА

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    12.03.2018 22:40
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 13 марта 2018, 13:47

      За такие деньги, только по телику.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4845

      neveldomha > ferrum 14 марта 2018, 08:50

      Вопрос не в цене поездки, а в стоимости самих билетов. К примеру на матч Нигерия-Аргентина в Питере цены начинаются от 15000 руб. То есть на двоих это как минимум тридцатка будет. При том, что места будут находиться там, откуда сам матч можно смотреть только по монитору. Отдать за 90 минут игры стоимость недельного отпуска это слишком приемлемо, поэтому куда приемлемее будет смотреть это шоу по телику.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 12:24

      На этом даже можно заработать.Все в наших руках.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 09:00

      Событие мирового масштаба,надо покупать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 13 марта 2018, 07:29

      И хотелось бы еще прикупить)))

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 13 марта 2018, 06:47

      Если-бы никому из инородцев билетов не дали-бы, то россияне все билеты купили сами, а так надеешься повезёт-неповезёт.

      -1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 13 марта 2018, 00:11

      У МЕНЯ 4 БИЛЕТА)))))

      1
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      Рейтинг: +232

      Sterh > СашкаГуров 13 марта 2018, 09:56

      У меня билеты на 3 матча, но на четверых человек и на плей-офф, включая финал))

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      Рейтинг: +232

      Sterh > ferrum 13 марта 2018, 15:13

      Я понимаю, что повезло)
      Да, самые дешевые билеты
      Я и подавал с таким же настроем, что у тебя - вряд ли дадут билеты) Подавал на 1/8 и полуфинал у нас, в Питере.
      А на финал - так, на шару - вряд ли дадут, ну а если повезет - съездим) В итоге - едем)

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 23:52

      Англия вроде хочет проигнорить ЧМ,а по купленным билетам в ТОП-10,что-то ни клеется!!!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 09:44

      Привет. да это как обычно отдельные личности воду мутят а обычные болельщики даже не думают о бойкоте и очень хотят побывать на лучшем ЧМ)

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 13 марта 2018, 10:50

      Привет.Да это изначально было понятно!!!Смысл байкотировать лучший ЧМ в мире))))Ну как то так!!!

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      Рейтинг: +1

      forevind 12 марта 2018, 23:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -5
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 12 марта 2018, 23:15

      у меня тоже билеты на два матча

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 12 марта 2018, 23:05

      Одного не понимаю,какое дело жителям США до этого европейского соккера?)) Их же сборной всё-равно нет...

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > GoldPlayFIFARus9 12 марта 2018, 23:52

      Ну посмотреть-то хочется))))

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