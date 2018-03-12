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    Радимов – о словах Манчини: «Разговоры о трансферах надо вести летом»

    Бывший защитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на недовольство Роберто Манчини по поводу отсутствия новых игроков.

    «Мне кажется, во время чемпионата не надо вести разговоры о том, кого не купили. Это надо оставить до лета, а там уже смотреть, кто как себя проявил, кто нужен дальше, кто не нужен, кто хочет, кто не хочет. Многое может повлиять на игру.

    Мне, честно говоря, понравилось высказывание Массимо Карреры после матча со «СКА-Хабаровск». Ему задали точно такой же вопрос, и он сказал, что все футболисты, которые находятся в его распоряжении, — лучшие», — сказал Радимов.

    Напомним, петербургский клуб в матче 22 тура сыграл вничью с «Ростовом» – 0:0.

    После матча Манчини в грубой форме ответил болельщику.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.03.2018 22:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 13 марта 2018, 11:21

      а разговоры о чемпионстве лучше вести весной, а не в августе....
      и ещё, да простят мне мою назойливость, где лежит битый Лоза, Владик?????

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 марта 2018, 09:41

      к сожалению такие как Массимо редкость, а насчет Манчини верно сказал, сейчас нужно говорить о своей игре и работе а не искать оправданий.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 13 марта 2018, 00:28

      Ну я так скажу в команду борющеюся за лч нельзя покупать игроков из клубов нижней части таблицы.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > soccerfanivan 14 марта 2018, 11:47

      Трансфермаркет открой и посмотри какие Сейчас составы выигрывают Лч и Апл Лигу европы. Я даже не дочитал твое сообщение после того как увидел что там про 80е.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > soccerfanivan 14 марта 2018, 11:47

      Такие как ты небось и за лимит ?

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      Рейтинг: +358

      Финт 12 марта 2018, 23:48

      От просто привык в Манчестер Сити ,что шейхи покупали всех на кого пальцем покажет,но каких либо великих результатов он там не добился.

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      Рейтинг: +11240

      alp 12 марта 2018, 23:36

      вот именно.. манчини уподобился волере, и это ппц как стыдно

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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 12 марта 2018, 23:10

      ему по полреала и полбарселоны надо купить!

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