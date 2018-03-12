Радимов – о словах Манчини: «Разговоры о трансферах надо вести летом»

Бывший защитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на недовольство Роберто Манчини по поводу отсутствия новых игроков.

«Мне кажется, во время чемпионата не надо вести разговоры о том, кого не купили. Это надо оставить до лета, а там уже смотреть, кто как себя проявил, кто нужен дальше, кто не нужен, кто хочет, кто не хочет. Многое может повлиять на игру.

Мне, честно говоря, понравилось высказывание Массимо Карреры после матча со «СКА-Хабаровск». Ему задали точно такой же вопрос, и он сказал, что все футболисты, которые находятся в его распоряжении, — лучшие», — сказал Радимов.

Напомним, петербургский клуб в матче 22 тура сыграл вничью с «Ростовом» – 0:0.

После матча Манчини в грубой форме ответил болельщику.