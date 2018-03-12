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    Тренировочные базы для Дании, Швеции и Исландии будут открыты в апреле

    Заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда рассказал о состоянии строительства тренировочных баз чемпионата мира-2018 в Анапе и Геленджике. По словам чиновника, в апреле все сооружения будут введены в эксплуатацию.

    «Завершение строительно-монтажных работ на тренировочных площадках в Анапе и Геленджике намечено на март 2018 года, срок ввода объектов в эксплуатацию – апрель 2018 года. На всех этих площадках завершаются работы по строительству и реконструкции. Уложен травяной газон, подготовлены административно-бытовые корпуса, завершается внутренняя отделка раздевалок и подтрибунных помещений, благоустройство прилегающей территории.

    У команд есть свои пожелания, и те, которые не потребуют дополнительных затрат, мы, безусловно, постараемся выполнить. В Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре для комфорта футболистов будут работать волонтеры в единой форме одежды. Кроме того, устанавливается навигация на английском языке, обязательным является знание английского и для персонала отелей», – рассказал Долуда.

    Напомним, что Кубань местом своего пребывания выбрали сборные Дании, Швеции и Исландии.

    Источник: ТАСС

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    12.03.2018 10:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 10:27

      Нуи фамилия-Далуда))))

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