Тренировочные базы для Дании, Швеции и Исландии будут открыты в апреле

Заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда рассказал о состоянии строительства тренировочных баз чемпионата мира-2018 в Анапе и Геленджике. По словам чиновника, в апреле все сооружения будут введены в эксплуатацию.

«Завершение строительно-монтажных работ на тренировочных площадках в Анапе и Геленджике намечено на март 2018 года, срок ввода объектов в эксплуатацию – апрель 2018 года. На всех этих площадках завершаются работы по строительству и реконструкции. Уложен травяной газон, подготовлены административно-бытовые корпуса, завершается внутренняя отделка раздевалок и подтрибунных помещений, благоустройство прилегающей территории.

У команд есть свои пожелания, и те, которые не потребуют дополнительных затрат, мы, безусловно, постараемся выполнить. В Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре для комфорта футболистов будут работать волонтеры в единой форме одежды. Кроме того, устанавливается навигация на английском языке, обязательным является знание английского и для персонала отелей», – рассказал Долуда.

Напомним, что Кубань местом своего пребывания выбрали сборные Дании, Швеции и Исландии.