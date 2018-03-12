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    МакГиди: «Выучить русский язык оказалось не так тяжело, как я думал»

    Бывший полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди вспомнил о своем переходе в московский клуб, а также о трудностях, которые его сопровождали при этом.

    Напомним, что ирландец выступал в составе красно-белых с 2010 по 2013 год. За это время он провел 72 матча, в которых забил 11 голов.

    «Я опасался ехать туда, но в итоге получил удовольствие. В 2010 году я знал, что мое время в «Селтике» истекло, я оказался в застое. Это знал я, знал клуб, все знали. Я должен был уйти из «Селтика».

    Переезд в Москву не был для меня приоритетом. Я бы предпочел Англию, но «Спартак» предложил так много денег, и в «Селтике» мне сказали, что им нужно принять это предложение. И я поехал. Но приехав и надев красную майку, задумался: «Как я справлюсь?».

    В раздевалке я поначалу не понимал языка. Там был переводчик, который говорил на английском, русском, испанском и португальском. Обычно ты пытаешься сплотиться с партнерами в раздевалке, чтобы справиться. Мне было тяжело. Ты можешь пойти в ресторан в Москве, и они не будут говорить по-английски, у них не будет английского меню.

    Но я выучил русский и могу говорить на нем. Это оказалось не так тяжело, как я думал. Сначала я брал уроки, но они оказались бесполезны. Если ты каждый день слышишь язык, то в итоге начинаешь понимать его. Через год я нормально давал интервью русским журналистам. Провел одну пресс-конференцию после матча, и когда договорил, мне аплодировали», – рассказал МакГиди.

    Источник: Sport24

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    12.03.2018 07:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 15:13

      Начал карьеру в Спартаке не плохо,но потом стал затухать.

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 марта 2018, 12:12

      "«Спартак» предложил так много денег, и в «Селтике» мне сказали, что им нужно принять это предложение.",-)

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 12 марта 2018, 11:46

      Игрок огонь был, такой же нужен на правый фланг Спартаку,атака будет ураганная.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 12 марта 2018, 11:29

      Ты нам тоже нравился Мак.

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 12 марта 2018, 11:29

      Молоток!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 10:50

      было бы желание тогда все получиться!)

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 10:20

      В другом интервью Макгиди говорит про то,что Карпин закрывал их на неделю на базе,видимо от страха и выучил великий и могучий))))
      Местами мне игра очень сильно нравилась его!!!!

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