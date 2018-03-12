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  • МакГиди: «Выучить русский язык оказалось не так тяжело, как я думал»

МакГиди: «Выучить русский язык оказалось не так тяжело, как я думал»

12 марта 2018, 07:44
7

Бывший полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди вспомнил о своем переходе в московский клуб, а также о трудностях, которые его сопровождали при этом.

Напомним, что ирландец выступал в составе красно-белых с 2010 по 2013 год. За это время он провел 72 матча, в которых забил 11 голов.

«Я опасался ехать туда, но в итоге получил удовольствие. В 2010 году я знал, что мое время в «Селтике» истекло, я оказался в застое. Это знал я, знал клуб, все знали. Я должен был уйти из «Селтика».

Переезд в Москву не был для меня приоритетом. Я бы предпочел Англию, но «Спартак» предложил так много денег, и в «Селтике» мне сказали, что им нужно принять это предложение. И я поехал. Но приехав и надев красную майку, задумался: «Как я справлюсь?».

В раздевалке я поначалу не понимал языка. Там был переводчик, который говорил на английском, русском, испанском и португальском. Обычно ты пытаешься сплотиться с партнерами в раздевалке, чтобы справиться. Мне было тяжело. Ты можешь пойти в ресторан в Москве, и они не будут говорить по-английски, у них не будет английского меню.

Но я выучил русский и могу говорить на нем. Это оказалось не так тяжело, как я думал. Сначала я брал уроки, но они оказались бесполезны. Если ты каждый день слышишь язык, то в итоге начинаешь понимать его. Через год я нормально давал интервью русским журналистам. Провел одну пресс-конференцию после матча, и когда договорил, мне аплодировали», – рассказал МакГиди.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак МакГиди Эйден
Комментарии (7)
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Татарин за ЦСКА
1520839200
В другом интервью Макгиди говорит про то,что Карпин закрывал их на неделю на базе,видимо от страха и выучил великий и могучий)))) Местами мне игра очень сильно нравилась его!!!!
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OfaZavr
1520841007
было бы желание тогда все получиться!)
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kella
1520843353
Молоток!
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maygli
1520843383
Ты нам тоже нравился Мак.
Ответить
anatolich72
1520844388
Игрок огонь был, такой же нужен на правый фланг Спартаку,атака будет ураганная.
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iBragim2102
1520845975
"«Спартак» предложил так много денег, и в «Селтике» мне сказали, что им нужно принять это предложение.",-)
Ответить
zigbert
1520856835
Начал карьеру в Спартаке не плохо,но потом стал затухать.
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