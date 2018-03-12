МакГиди: «Выучить русский язык оказалось не так тяжело, как я думал»

Бывший полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди вспомнил о своем переходе в московский клуб, а также о трудностях, которые его сопровождали при этом.

Напомним, что ирландец выступал в составе красно-белых с 2010 по 2013 год. За это время он провел 72 матча, в которых забил 11 голов.

«Я опасался ехать туда, но в итоге получил удовольствие. В 2010 году я знал, что мое время в «Селтике» истекло, я оказался в застое. Это знал я, знал клуб, все знали. Я должен был уйти из «Селтика».

Переезд в Москву не был для меня приоритетом. Я бы предпочел Англию, но «Спартак» предложил так много денег, и в «Селтике» мне сказали, что им нужно принять это предложение. И я поехал. Но приехав и надев красную майку, задумался: «Как я справлюсь?».

В раздевалке я поначалу не понимал языка. Там был переводчик, который говорил на английском, русском, испанском и португальском. Обычно ты пытаешься сплотиться с партнерами в раздевалке, чтобы справиться. Мне было тяжело. Ты можешь пойти в ресторан в Москве, и они не будут говорить по-английски, у них не будет английского меню.

Но я выучил русский и могу говорить на нем. Это оказалось не так тяжело, как я думал. Сначала я брал уроки, но они оказались бесполезны. Если ты каждый день слышишь язык, то в итоге начинаешь понимать его. Через год я нормально давал интервью русским журналистам. Провел одну пресс-конференцию после матча, и когда договорил, мне аплодировали», – рассказал МакГиди.