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    Каррера: «Нелегко играть с командами, которые окапываются у своих ворот»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от победы над «СКА-Хабаровском» в домашнем матче 22-го тура РФПЛ. Напомним, что красно-белые выиграли благодаря голу Фернандо на 90-й минуте встречи.

    «Да, конечно, сегодняшняя игра напомнила прошлогодние матчи. Нелегко играть с такими командами, которые окапываются около ворот. К сожалению, мы не забили пенальти, но все-таки дожали.

    Промес? Квинси провел хороший матч. Он не забил пенальти, но в целом отыграл хорошо. Конечно, я заменил его не из-за пенальти.

    Над переводом Максимовича в атаку долго не думал. Мы сделали это в концовке, потому что иногда подобные действия могут помочь.

    Чувствовал ли я, что Фернандо забьет со штрафного? Может быть, не чувствовал, но очень надеялся. В подобных матчах, если не забиваешь сразу, можно решить исход со стандарта», – заявил Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «Спартак» все-таки обыграл последнюю команду. Было весело

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2018 21:18
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 13:19

      Надо учиться вскрывать и такую оборону.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 10:00

      окопались это еще мягко сказано, они там палаточный лагерь разбили и бетонной стеной загородились)

      3
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > OfaZavr 12 марта 2018, 11:49

      11 человек за серединой своей половины. Практически у штрафной. Спартак видимо для СКА это Реал или Барселона. Настолько вообще разные уровни, между ними просто вселенная...

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Евгений Агеев 12 марта 2018, 18:05

      это точно!

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 11 марта 2018, 22:24

      Конечно, перед воротами СКА стоял железнодорожный вагон, это понятно. НО! Запороли столько моментов, на семь игр хватит!!! Массимо, ты сам-то понял, что это было???....

      1
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      Рейтинг: +71

      Sosna69 11 марта 2018, 21:53

      Я бы сказал вросли около ворот,всю игру в напряге держали. У Хабаровска установка на ничью была,не повезло малость.

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > Mishanj 11 марта 2018, 22:53

      сори)) хотел плюснуть))), я давно тебе помогаю из минуса выползти)

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 марта 2018, 21:41

      Не легко сохранить спокойствие, когда игроки твоей команды наносят СОРОК УДАРОВ ПО ВОРОТАМ , ИЗ НИХ ОДИННАДЦАТЬ ВО ВРАТАРЯ И ТОЛЬКО ОДИН МИМО ВРАТАРЯ В ВОРОТА!!!!!
      Надо Мишу Галустяна из ГазМяса позвать, вот точно!!!!!!
      Какие надо иметь нервы!!!!!

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      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 11 марта 2018, 21:33

      Ну СКА Хабаровск уйдёт, Енисей придёт. Господи...

      1
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 11 марта 2018, 21:32

      Конечно, нелегко играть с такими командами.. Но хаять СКА за такую игру я бы не стал: играют, как умеют. Ну вылетят они, другие придут.. Просто надо учиться взламывать такую оборону. И тут ключевое слово - реализация. Столько ударов, а КПД нулевой.. Я уж про пендель не говорю.

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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 11 марта 2018, 21:29

      похоже массимо перерабатывает уже!замены ханни и зобнина были ни к чему!а вот промеса и адриано надо было!

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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > зенит ничто 11 марта 2018, 21:31

      Промес и Адриано игроки 1-го эпизода.., при таком автобусе нужен был этот эпизод, вот и оставил.., забили бы, говорил бы по другому.

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 11 марта 2018, 21:24

      В каком месте Промес провел хороший матч? Заработал горчичник, из за чего пропустит след.игру. Не забил такой нужный гол с пенальти, во втором тайме вместо грамотных пасов товарищам раз за разом тупо бил по воробьям над воротами. Лучше бы уж Каррера вообще никак не комментировал его игру, чем вот так..

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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > oyabun 11 марта 2018, 21:26

      Он за своих горой!

      5
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      Рейтинг: +237

      Евгений Лесников > oyabun 11 марта 2018, 21:27

      Это стиль Массимо-никогда публично не критиковать своих подопечных и я его понимаю...А на разборках он устроит Антону голомойку не за то,что не забил пенальти,а что он много брал игры на себя.когда были другие предложения...Всех КБ с очень валидольной победой !

      8
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > oyabun 11 марта 2018, 21:29

      А что он должен был сказать?!
      Промес г, и играл плохо..?!
      У каждого бывает спад.., а тут играй против автобуса...

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      Рейтинг: +33432

      oyabun > Dimon 007 11 марта 2018, 21:36

      Я разве не по-русски пишу? Читай последнюю строчку моего поста. А насчет игры против автобуса - Локо у него выиграл, Краснодар выиграл с разгромным счетом. Значит можно?

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      Рейтинг: +5882

      Павелий > oyabun 11 марта 2018, 21:43

      Довбня всегда особенно настраивается на Спартак. Потому что Спартак - это престиж. И игроки соперника выкладываются на 120%.

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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 11 марта 2018, 21:21

      вера в гол была до последнего! и в награду - полученные эмоции) достойный подарок на 8 марта) спасибо!

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