Каррера: «Нелегко играть с командами, которые окапываются у своих ворот»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от победы над «СКА-Хабаровском» в домашнем матче 22-го тура РФПЛ. Напомним, что красно-белые выиграли благодаря голу Фернандо на 90-й минуте встречи.

«Да, конечно, сегодняшняя игра напомнила прошлогодние матчи. Нелегко играть с такими командами, которые окапываются около ворот. К сожалению, мы не забили пенальти, но все-таки дожали.

Промес? Квинси провел хороший матч. Он не забил пенальти, но в целом отыграл хорошо. Конечно, я заменил его не из-за пенальти.

Над переводом Максимовича в атаку долго не думал. Мы сделали это в концовке, потому что иногда подобные действия могут помочь.

Чувствовал ли я, что Фернандо забьет со штрафного? Может быть, не чувствовал, но очень надеялся. В подобных матчах, если не забиваешь сразу, можно решить исход со стандарта», – заявил Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» все-таки обыграл последнюю команду. Было весело