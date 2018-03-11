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  • Каррера: «Нелегко играть с командами, которые окапываются у своих ворот»

Каррера: «Нелегко играть с командами, которые окапываются у своих ворот»

11 марта 2018, 21:18
19

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от победы над «СКА-Хабаровском» в домашнем матче 22-го тура РФПЛ. Напомним, что красно-белые выиграли благодаря голу Фернандо на 90-й минуте встречи.

«Да, конечно, сегодняшняя игра напомнила прошлогодние матчи. Нелегко играть с такими командами, которые окапываются около ворот. К сожалению, мы не забили пенальти, но все-таки дожали.

Промес? Квинси провел хороший матч. Он не забил пенальти, но в целом отыграл хорошо. Конечно, я заменил его не из-за пенальти.

Над переводом Максимовича в атаку долго не думал. Мы сделали это в концовке, потому что иногда подобные действия могут помочь.

Чувствовал ли я, что Фернандо забьет со штрафного? Может быть, не чувствовал, но очень надеялся. В подобных матчах, если не забиваешь сразу, можно решить исход со стандарта», – заявил Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» все-таки обыграл последнюю команду. Было весело

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (19)
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Fancyfall
1520792505
вера в гол была до последнего! и в награду - полученные эмоции) достойный подарок на 8 марта) спасибо!
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oyabun
1520792682
В каком месте Промес провел хороший матч? Заработал горчичник, из за чего пропустит след.игру. Не забил такой нужный гол с пенальти, во втором тайме вместо грамотных пасов товарищам раз за разом тупо бил по воробьям над воротами. Лучше бы уж Каррера вообще никак не комментировал его игру, чем вот так..
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зенит ничто
1520792991
похоже массимо перерабатывает уже!замены ханни и зобнина были ни к чему!а вот промеса и адриано надо было!
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docndoc
1520793141
Конечно, нелегко играть с такими командами.. Но хаять СКА за такую игру я бы не стал: играют, как умеют. Ну вылетят они, другие придут.. Просто надо учиться взламывать такую оборону. И тут ключевое слово - реализация. Столько ударов, а КПД нулевой.. Я уж про пендель не говорю.
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Проекция LADA Priora Coup
1520793202
Ну СКА Хабаровск уйдёт, Енисей придёт. Господи...
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семёнычев
1520793708
Не легко сохранить спокойствие, когда игроки твоей команды наносят СОРОК УДАРОВ ПО ВОРОТАМ , ИЗ НИХ ОДИННАДЦАТЬ ВО ВРАТАРЯ И ТОЛЬКО ОДИН МИМО ВРАТАРЯ В ВОРОТА!!!!! Надо Мишу Галустяна из ГазМяса позвать, вот точно!!!!!! Какие надо иметь нервы!!!!!
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Sosna69
1520794403
Я бы сказал вросли около ворот,всю игру в напряге держали. У Хабаровска установка на ничью была,не повезло малость.
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DOCTOR PENALTY
1520796264
Конечно, перед воротами СКА стоял железнодорожный вагон, это понятно. НО! Запороли столько моментов, на семь игр хватит!!! Массимо, ты сам-то понял, что это было???....
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OfaZavr
1520838033
окопались это еще мягко сказано, они там палаточный лагерь разбили и бетонной стеной загородились)
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zigbert
1520849948
Надо учиться вскрывать и такую оборону.
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