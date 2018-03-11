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    «Спартак» все-таки обыграл последнюю команду. Было весело


    3.6
    Голосов: 5
    11.03.2018 20:25
    Промес не забил пенальти, а Самедов лупил параллельно воротам.

    «Спартак» принимал «СКА-Хабаровск». Гости с первых минут начали обороняться всей командой, а на острие оказался выдвинут только один Канунников. За первый тайм «Спартак» создал несколько опасных моментов. Самый явный был у Промеса. Голландец исполнял пенальти, но Довбня удар отбил. Вратарь «СКА-Хабаровска» продолжил творить героические чудеса. В игре первого круга спартаковцы так и не смогли его пробить.

    Второй тайм тоже не принес москвичам много радости. «Спартак» владел территорией и много бил с дальней дистанции. Лучший эпизод не превратил в гол вышедший на замену Самедов. Перед ним были свободные ворота, но мяч все равно прилетел в Довбню. Казалось, что в такой ситуации «Спартак» уже не сможет ничего достичь. Но помог стандарт от Фернандо. Тот пульнул со штрафного в перекладину, от которой мяч и залетел в сетку. Это было красиво!

    ЦСКА выиграл у «Ахмата», а «Зенит» потерял очки в игре с «Ростовом». Вчера не выиграл «Краснодар». При таких результатах «Спартаку» нужна была только победа в матче с последней командой чемпионата. Действующий чемпион достиг ее в том стиле, как делал это в чемпионском сезоне. Концовка матча – время «Спартака» Карреры.

    Текстовый онлайн матча «Спартак» – «СКА-Хабаровск»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 5
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    Комментарии44
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    • ...
      Рейтинг: +100743

      zigbert 12 марта 2018, 16:48

      Фернандо красавчик.

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 12 марта 2018, 15:28

      Мне одному кажется или так и есть? у кого спонсор бк LEON все хорошо сливают матчи прям на ура! знаю КС,УРАЛ,СКА... без обид реально так кажется)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad > h3LL1k 12 марта 2018, 16:29

      Ты считаешь СКА слил? Ну если только Добня не знал что нужно сливать )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > OldenVad 12 марта 2018, 22:16

      не братан я не про этот тур , просто вообщем за историю клубов Урала и Кс были замечены в договорняках не знаю как Ска не следил за ними врать не буду)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 марта 2018, 08:19

      3 очка не пахнут

      2
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      ...
      Рейтинг: +1

      Эскулап > piligrim1986 12 марта 2018, 13:17

      Для "конченного фана" - да. Конечно, Спартак сильнее. Но унижение и состоит в том, что очки, в итоге, получили за счет подлого поступка, подлого арбитра. За несколько секунд до "штрафного", судья, опять же подло, прервал атаку хабаровчан (не дай Бог забьют, - плакала взятка!), придумав нарушение. Секунды торговли совестью, солидный куш в карман и очередной плевок в лицо футбола. И так - почти в каждом матче! Чемпионов "выбирают", наверное, как и 18.03.18. А Фернандо,конечно, молодец. Прекрасный удар.

      0
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      ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Эскулап 12 марта 2018, 14:24

      ты наркоман?

      2
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 12 марта 2018, 08:02

      Фернандо молодец!

      2
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      Рейтинг: +348

      343443 12 марта 2018, 07:31

      Если-бы ничейку дальневосточники отстояли, совсем здорово было бы

      2
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      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > 343443 12 марта 2018, 11:41

      А смысл? Им она не поможет...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1

      Эскулап > 343443 12 марта 2018, 13:20

      Ни-зя! патамучта, уплочена! Этот "штрафной" уже лежал в кармане у судьи, после незабитого пенальти.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 12 марта 2018, 06:51

      Фернандо красавчик,уважуха,профи настоящий

      1
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      Рейтинг: +1

      Эскулап > Cherembas 12 марта 2018, 13:23

      Это точно! Ему бы в команду футбольную, а не в воровское шоу футбольных миллиардеров,где результаты матчей куплены еще до игры.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +210

      azar80 > Эскулап 12 марта 2018, 22:04

      это ты про матч локо-урал, тогда в самую точку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 12 марта 2018, 03:14

      Если-бы ничейку дальневосточники отстояли, совсем здорово было бы.

      5
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      Рейтинг: +3

      fuchab 12 марта 2018, 01:07

      Заработок на футбольных ставках -> pro100stavki.ru

      -1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 12 марта 2018, 00:37

      Спартак в своем репертуаре. А СКА молодцы боролись, особенно вратарь "молодчик".

      4
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      Рейтинг: +1

      Эскулап > TUMS 12 марта 2018, 13:28

      Репертуар однообразен последнее время. Соло прикормленного арбитра: штрафной, пенальти, удаление соперника...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +842

      Rodina47 11 марта 2018, 22:04

      Фернандо лучщий игрок!

      8
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      Рейтинг: +1

      Эскулап > Rodina47 12 марта 2018, 13:25

      Вы, ошибаетесь. Лучшим был игрок в черном, без номера. Это он нанес решающий удар, после незабитого пенальти!

      -1
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