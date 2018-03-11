«Спартак» все-таки обыграл последнюю команду. Было весело

Промес не забил пенальти, а Самедов лупил параллельно воротам.

«Спартак» принимал «СКА-Хабаровск». Гости с первых минут начали обороняться всей командой, а на острие оказался выдвинут только один Канунников. За первый тайм «Спартак» создал несколько опасных моментов. Самый явный был у Промеса. Голландец исполнял пенальти, но Довбня удар отбил. Вратарь «СКА-Хабаровска» продолжил творить героические чудеса. В игре первого круга спартаковцы так и не смогли его пробить.

Второй тайм тоже не принес москвичам много радости. «Спартак» владел территорией и много бил с дальней дистанции. Лучший эпизод не превратил в гол вышедший на замену Самедов. Перед ним были свободные ворота, но мяч все равно прилетел в Довбню. Казалось, что в такой ситуации «Спартак» уже не сможет ничего достичь. Но помог стандарт от Фернандо. Тот пульнул со штрафного в перекладину, от которой мяч и залетел в сетку. Это было красиво!

ЦСКА выиграл у «Ахмата», а «Зенит» потерял очки в игре с «Ростовом». Вчера не выиграл «Краснодар». При таких результатах «Спартаку» нужна была только победа в матче с последней командой чемпионата. Действующий чемпион достиг ее в том стиле, как делал это в чемпионском сезоне. Концовка матча – время «Спартака» Карреры.

Текстовый онлайн матча «Спартак» – «СКА-Хабаровск»