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    El Mundo: Неймар готов вернуться в «Барселону»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар готов вернуться в «Барселону», из которой он перешел во французский клуб, сообщает El Mundo Deportivo. Бразилец уже встретился с руководством каталонцев и рассказал о своем желании. Футболист разочарован уровнем чемпионата Франции и неудачами парижан на евроарене.

    В случае, если трансфер состоится, то его стоит ждать не раньше лета 2019 года.

    Напомним, что Неймар играл в составе «Барселоны» с 2013 по 2017 год. В «ПСЖ» он перешел прошлым летом за 222 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2018 11:43
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 9 марта 2018, 22:10

      Это фантастика

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 9 марта 2018, 20:20

      Нежелательно вернуть лицемера,но талант есть,на крайняк можно.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 марта 2018, 18:46

      журналисты опять сами сенсацию выдумывают вот и все.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 9 марта 2018, 17:24

      Неймар уже выбрал свой путь, и этот путь вниз! Туда ему и дорога! Думаю и Барса тоже пошлет его туда же...!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +571

      levon_man 9 марта 2018, 17:13

      Не знаю. Он рос в Барсе, решил стать супер звездой. Понял, что уровень Месси ему недоступен пока недоступен. Возвращение ? А как Каутиньо? Сложно сказать. Пусть вернется и посидит на скамейке. Место в основе надо вновь заслужить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 марта 2018, 17:13

      Лол))) Я бы принципиально ему отказал на месте руководства Барсы, или сказал бы, что возьму только свободным агентом с понижением зарплаты до разумного уровня, а нет - пускай на все 4 стороны идёт.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 9 марта 2018, 16:32

      Нафиг он не нужен, ушел то ушел и возвращаться уже не стоит!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +906

      Football06 9 марта 2018, 14:41

      Он понял что деньги и голы в ворота Дижонов и Мецов не принесут не то что золотой мяч а даже золотую бутцу, в Барса он был номером 3 в мире, а щас он где то 16, так как тот же Кейн Салах Они показывают что и кто номер 3

      5
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    • ...
      Рейтинг: +575

      Mark68 9 марта 2018, 14:08

      Не нужен он сейчас Барсе,пусть "подрастёт и ума наберется"!!!)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Argentina's 9 марта 2018, 13:55

      Было бы хорошо

      1
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