Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

El Mundo: Неймар готов вернуться в «Барселону»

9 марта 2018, 11:43
23

Нападающий «ПСЖ» Неймар готов вернуться в «Барселону», из которой он перешел во французский клуб, сообщает El Mundo Deportivo. Бразилец уже встретился с руководством каталонцев и рассказал о своем желании. Футболист разочарован уровнем чемпионата Франции и неудачами парижан на евроарене.

В случае, если трансфер состоится, то его стоит ждать не раньше лета 2019 года.

Напомним, что Неймар играл в составе «Барселоны» с 2013 по 2017 год. В «ПСЖ» он перешел прошлым летом за 222 миллиона евро.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Испания. Примера Трансферы ПСЖ Барселона Неймар
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1520586217
Что это? Возвращение блудного сына.
Ответить
dinar7777dinar
1520588213
вот уж нет ! давай там в псж получай золотой мяч со своим жадным отцом !
Ответить
dinar7777dinar
1520588245
а вообще это дешевый вброс того что вообще не было и не будет !
Ответить
mihail200606
1520588297
на х... он там нужен.. и без него неплохо...
Ответить
Forever Blaugrana
1520588948
не нужен нам он больше предателям второго шанса нет ,тем более при живом коутиньо дембеле ему нет места
Ответить
ufos73
1520589101
Как эта санта барбара надоела! Туда перейдет, сюда перейдет, там останется, мозг тока Ипут! ((
Ответить
Mark68
1520593722
Не нужен он сейчас Барсе,пусть "подрастёт и ума наберется"!!!)
Ответить
Football06
1520595687
Он понял что деньги и голы в ворота Дижонов и Мецов не принесут не то что золотой мяч а даже золотую бутцу, в Барса он был номером 3 в мире, а щас он где то 16, так как тот же Кейн Салах Они показывают что и кто номер 3
Ответить
EcioAuditore
1520602366
Нафиг он не нужен, ушел то ушел и возвращаться уже не стоит!
Ответить
OfaZavr
1520610368
журналисты опять сами сенсацию выдумывают вот и все.
Ответить
Главные новости
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
Виейра нашел работу в Африке
Вчера, 17:26
«Милан» заплатит 45+20 миллионов за вингера сборной Бельгии
Вчера, 11:36
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
Вчера, 00:30
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
17 августа
5
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
16 августа
16
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
16 августа
6
У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова
15 августа
1
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
15 августа
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
15 августа
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
14 августа
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14 августа
1
Определен лучший футболист России
14 августа
4
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
14 августа
3
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
14 августа
17
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
14 августа
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
13 августа
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
13 августа
7
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
13 августа
2
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
13 августа
3
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13 августа
6
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
13 августа
1
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
12 августа
5
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
12 августа
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+