El Mundo: Неймар готов вернуться в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар готов вернуться в «Барселону», из которой он перешел во французский клуб, сообщает El Mundo Deportivo. Бразилец уже встретился с руководством каталонцев и рассказал о своем желании. Футболист разочарован уровнем чемпионата Франции и неудачами парижан на евроарене.

В случае, если трансфер состоится, то его стоит ждать не раньше лета 2019 года.

Напомним, что Неймар играл в составе «Барселоны» с 2013 по 2017 год. В «ПСЖ» он перешел прошлым летом за 222 миллиона евро.