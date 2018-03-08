Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Будогосский: «Сельдяков будет судить матч ФНЛ? Никакой трагедии в этом нет. Это обычная практика»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал назначение арбитра Владимира Сельдякова на матч ФНЛ.

    «Это совершенно обычная практика. Подчеркну, у Сельдякова методическая ошибка, и по всем нашим нормативным документам он пропустит определенное количество туров в РФПЛ. Но будет судить в ФНЛ. Никакой трагедии в этом нет.

    Все это делается для того, чтобы арбитр поддерживал уровень профессиональной готовности. Судья РФПЛ, пропустив определенное количество туров, не должен начинать с чистого листа, у него должна быть практика, пусть и на уровне дивизионом ниже. Здесь нет никаких проблем», – сказал Будогосский.

    Напомним, что Сельдяков судил матч 21-го тура РФПЛ «Зенит» «Амкар» (0:0), в котором допустил ошибку, показав вторую желтую карточку защитнику пермяков Николаю Зайцеву, но не удалив его с поля.

    КДК посчитал, что ошибка Сельдякова не повлияла на результат матча, и поэтому отказал «Зениту» в переигровке.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2018 19:12
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 20:36

      Да уж судья попал под хороший прессинг.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 19:28

      А ни кто не подумал,что после такой честной игре и честному судейству,судья просто махнёт рукой на всю эту честность и будет брать деньги и судить не по правилам???Такого судью можем потерять в РФПЛ!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 19:56

      Привет. да им плевать на него и его честность лишь бы зене угодить раз они вонь подняли.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 8 марта 2018, 20:15

      Привет.В том то и беда современного футбола и ни только в России!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 20:16

      да к сожалению и мало кто может с эти что-то поделать, если даже честных и порядочных могут сломить такими действиями.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 8 марта 2018, 20:23

      Как жаль,что так бывает.А потом смотришь игры РФПЛ и глядишь.как судьи косячат и фанаты оскорбляют их,а на самом деле,возможно они на таких вот примерах и ведут себя так!!!!Печаль!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 20:28

      да уж, а что поделаешь если всякой несправедливости больше и мало тех кто может ей противостоять.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11