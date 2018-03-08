Будогосский: «Сельдяков будет судить матч ФНЛ? Никакой трагедии в этом нет. Это обычная практика»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал назначение арбитра Владимира Сельдякова на матч ФНЛ.

«Это совершенно обычная практика. Подчеркну, у Сельдякова методическая ошибка, и по всем нашим нормативным документам он пропустит определенное количество туров в РФПЛ. Но будет судить в ФНЛ. Никакой трагедии в этом нет.

Все это делается для того, чтобы арбитр поддерживал уровень профессиональной готовности. Судья РФПЛ, пропустив определенное количество туров, не должен начинать с чистого листа, у него должна быть практика, пусть и на уровне дивизионом ниже. Здесь нет никаких проблем», – сказал Будогосский.

Напомним, что Сельдяков судил матч 21-го тура РФПЛ «Зенит» – «Амкар» (0:0), в котором допустил ошибку, показав вторую желтую карточку защитнику пермяков Николаю Зайцеву, но не удалив его с поля.

КДК посчитал, что ошибка Сельдякова не повлияла на результат матча, и поэтому отказал «Зениту» в переигровке.