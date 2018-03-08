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    Покеттино: «Мы были лучше «Ювентуса», но он превзошел нас за три минуты»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Мауриcио Покеттино с оптимизмом смотрит в будущее после поражения своей команды по сумме двух встреч от «Ювентуса» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Мы здорово бились против очень хорошей команды, владели преимуществом. В двух встречах мы были лучше соперника, но «Ювентус» нас превзошел в течение трех минут. Я горжусь тем, как мы сыграли.

    Я чувствую себя спокойно и хорошо. Да, я разочарован тоже, но качество игры нашей команды было на очень достойном уровне.

    Мы допустили две ошибки и пропустили два мяча. Могу лишь сказать, что «Ювентус» великолепен, он может забить после одной-двух возможностей. Мы тоже сыграли превосходно, но уступили. Теперь нужно с оптимизмом смотреть в будущее», – заявил Покеттино.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ювентус» завершился со счетом 1:2. В первой встрече команды не смогли выявить победителя – 2:2.

    Источник: УЕФА

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    08.03.2018 11:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 10 марта 2018, 13:27

      Все очень просто главные игроки Ювентуса феерили в этом матче, а важные игроки Тотэнхэма типа Кейна и Алли не смогли показать свой уровень

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 марта 2018, 19:01

      ну вот за ошибки и поплатились, можно быть лучше по игре но допустить промахи которые сильно повлияют на итог.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 18:27

      У Юве огромный опыт выступлений в ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 8 марта 2018, 17:34

      Я с ним согласен,игру сделали шпоры,победа досталось сопернику.

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 8 марта 2018, 16:49

      у вас было ещё полчаса чтобы все исправить

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 марта 2018, 13:08

      Вот поэтому Ювентус ТОП-клуб, а Тоттенхэму еще это предстоит, если они продолжат в том же духе конечно!!!

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 8 марта 2018, 12:29

      В принципе Покеттино конечно прав , по игре Тоттенхэм был лучше и на Уэмбли (особенно в первом тайме ) , да и в Турине минут 70 был лучше Юве., но в этом и есть разница между командами победителями и всеми остальными. Первые знают как надо сыграть чтобы выиграть, а вторые не всегда. В этом и есть главные проблемы у "шпор" Покеттино.

      0
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      Рейтинг: +720

      Flydis 8 марта 2018, 12:16

      Подписываюсь под каждым его словом.
      Тоттенхэм был сильнее по игре, а Юве сильнее в реализации. Старой сеньоре не обязательно создавать много моментов, чтобы выйти победителем. Это класс, это опыт.
      Спасибо шпорам за великолепный матч.

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