Покеттино: «Мы были лучше «Ювентуса», но он превзошел нас за три минуты»

Главный тренер «Тоттенхэма» Мауриcио Покеттино с оптимизмом смотрит в будущее после поражения своей команды по сумме двух встреч от «Ювентуса» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы здорово бились против очень хорошей команды, владели преимуществом. В двух встречах мы были лучше соперника, но «Ювентус» нас превзошел в течение трех минут. Я горжусь тем, как мы сыграли.

Я чувствую себя спокойно и хорошо. Да, я разочарован тоже, но качество игры нашей команды было на очень достойном уровне.

Мы допустили две ошибки и пропустили два мяча. Могу лишь сказать, что «Ювентус» великолепен, он может забить после одной-двух возможностей. Мы тоже сыграли превосходно, но уступили. Теперь нужно с оптимизмом смотреть в будущее», – заявил Покеттино.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ювентус» завершился со счетом 1:2. В первой встрече команды не смогли выявить победителя – 2:2.