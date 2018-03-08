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  • Покеттино: «Мы были лучше «Ювентуса», но он превзошел нас за три минуты»

Покеттино: «Мы были лучше «Ювентуса», но он превзошел нас за три минуты»

8 марта 2018, 11:34
8

Главный тренер «Тоттенхэма» Мауриcио Покеттино с оптимизмом смотрит в будущее после поражения своей команды по сумме двух встреч от «Ювентуса» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы здорово бились против очень хорошей команды, владели преимуществом. В двух встречах мы были лучше соперника, но «Ювентус» нас превзошел в течение трех минут. Я горжусь тем, как мы сыграли.

Я чувствую себя спокойно и хорошо. Да, я разочарован тоже, но качество игры нашей команды было на очень достойном уровне.

Мы допустили две ошибки и пропустили два мяча. Могу лишь сказать, что «Ювентус» великолепен, он может забить после одной-двух возможностей. Мы тоже сыграли превосходно, но уступили. Теперь нужно с оптимизмом смотреть в будущее», – заявил Покеттино.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ювентус» завершился со счетом 1:2. В первой встрече команды не смогли выявить победителя – 2:2.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Тоттенхэм Ювентус Почеттино Маурисио
Комментарии (8)
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Flydis
1520500604
Подписываюсь под каждым его словом. Тоттенхэм был сильнее по игре, а Юве сильнее в реализации. Старой сеньоре не обязательно создавать много моментов, чтобы выйти победителем. Это класс, это опыт. Спасибо шпорам за великолепный матч.
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hevbn 28
1520501352
В принципе Покеттино конечно прав , по игре Тоттенхэм был лучше и на Уэмбли (особенно в первом тайме ) , да и в Турине минут 70 был лучше Юве., но в этом и есть разница между командами победителями и всеми остальными. Первые знают как надо сыграть чтобы выиграть, а вторые не всегда. В этом и есть главные проблемы у "шпор" Покеттино.
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Сильвербой
1520503727
Вот поэтому Ювентус ТОП-клуб, а Тоттенхэму еще это предстоит, если они продолжат в том же духе конечно!!!
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спанчес
1520516964
у вас было ещё полчаса чтобы все исправить
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САНЁК17
1520519666
Я с ним согласен,игру сделали шпоры,победа досталось сопернику.
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zigbert
1520522866
У Юве огромный опыт выступлений в ЛЧ.
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OfaZavr
1520524877
ну вот за ошибки и поплатились, можно быть лучше по игре но допустить промахи которые сильно повлияют на итог.
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кузнецов артем
1520677650
Все очень просто главные игроки Ювентуса феерили в этом матче, а важные игроки Тотэнхэма типа Кейна и Алли не смогли показать свой уровень
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