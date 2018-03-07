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    Дибала и Игуаин – в атаке «Ювентуса» на матч с «Тоттенхэмом»

    Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Ювентуса» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился вничью – 2:2.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Вертонген, Д. Санчес, Б. Дэвис, Дайер, Дембеле, Алли, Эриксен, Сон, Кейн.

    «Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Бенатиа, Сандро, Барцальи, Хедира, Матюиди, Пьянич, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин.

    Встреча пройдет сегодня в Лондоне и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: УЕФА

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    07.03.2018 22:00
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 7 марта 2018, 22:35

      Это старухе не поможет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 > mishavandit 8 марта 2018, 01:06

      Клоун!

      0
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      ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit > Juve1897 8 марта 2018, 16:15

      папа твой?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 марта 2018, 22:25

      Ювентус опытен, силён и вальяжен!
      Тоттехэм мотивирован, по спортивному жаден и дома!
      Импонирует Юве, но хочется перемен...

      5
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > insider_retro 7 марта 2018, 22:31

      Смотрел первую игру и по мне Юве играет только первые 30 минут, если гол забивают играют на контратаках, а вот Шпоры давят и давят и просто закатывают на ошибках обороны и тут без сомнений проход Шпор

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 > Shogun 8 марта 2018, 01:06

      Сомнения ещё остались?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 22:10

      Это должен быть великолепный матч!!!
      А кто нибудь знает составы МС-Базель????

      2
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 22:25

      Зачем тебе составы МС проходит спокойно

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 22:28

      МС

      Браво - Данило, Стоунз, Ляпорт, Зинченко - Туре, Гюндоган, Фоден - Бернардо, Габриэль, Сане

      Базель

      Вацлик - Ланг, Сухи, Фрай, Лакро, Риверос - Дзуффи, Дие - Эльюнусси, Оберлин, Буа

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Shogun 7 марта 2018, 22:40

      Спасибо!!!Да просто посмотреть каковы шансы на то,что Сити опять поиздевается над Базелем!!!

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