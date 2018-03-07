Дибала и Игуаин – в атаке «Ювентуса» на матч с «Тоттенхэмом»

Стали известны стартовые составы «Тоттенхэма» и «Ювентуса» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился вничью – 2:2.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Вертонген, Д. Санчес, Б. Дэвис, Дайер, Дембеле, Алли, Эриксен, Сон, Кейн.

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Бенатиа, Сандро, Барцальи, Хедира, Матюиди, Пьянич, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин.

Встреча пройдет сегодня в Лондоне и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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