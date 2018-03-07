Попов: «Зенит» молодцы. Все бы такие смелые были – глядишь, чемпионат России бы стал лучше»

Экс-игрок «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о решении КДК не назначать переигровку матч 21 тура «Зенит» – «Амкар».

«Зенит» молодцы, что тут сказать. Отстаивают свои интересы любыми способами. Все бы такие смелые были, как они, глядишь, и чемпионат России бы стал лучше. Хорошо, что в итоге здравый смысл возобладал над вседозволенностью», — сказал Попов.

Напомним, петербургский клуб обратился с жалобой из-за эпизода в концовке встречи. Судья Владимир Сельдяков второй раз за встречу показал защитнику пермяков Николаю Зайцеву желтую карточку. При этом арбитр не показал футболисту красной карточки.