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    Попов: «Зенит» молодцы. Все бы такие смелые были – глядишь, чемпионат России бы стал лучше»

    Экс-игрок «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о решении КДК не назначать переигровку матч 21 тура «Зенит» – «Амкар».

    «Зенит» молодцы, что тут сказать. Отстаивают свои интересы любыми способами. Все бы такие смелые были, как они, глядишь, и чемпионат России бы стал лучше. Хорошо, что в итоге здравый смысл возобладал над вседозволенностью», — сказал Попов.

    Напомним, петербургский клуб обратился с жалобой из-за эпизода в концовке встречи. Судья Владимир Сельдяков второй раз за встречу показал защитнику пермяков Николаю Зайцеву желтую карточку. При этом арбитр не показал футболисту красной карточки.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.03.2018 13:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 7 марта 2018, 19:55

      Это что-сарказм?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 марта 2018, 19:18

      Не понял! Что в этом хорошего?

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 7 марта 2018, 16:01

      Слишком много Попова на пустом месте.

      1
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      Рейтинг: +161

      sidors32 7 марта 2018, 14:11

      Судя по-всему на Бомбардире появился новый эксперт

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 7 марта 2018, 13:55

      Питер-город на болоте и нынешний Зенит-БОЛОТО(Манчини-Фурсенковское)! Не в обиду Санкт-Петербургу и его жителям.

      0
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 7 марта 2018, 13:53

      Алексей, ты не прав 100% ! Все будут смелые, если будет такое бабло и административный ресурс, как у Зенита. Мы же не любим их именно из-за этого.

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 7 марта 2018, 13:50

      А,вообще то,зачем правила-играй и делай как хочешь! Что на фут. поле,что на дорогах.Здесь что государство или территория заселенная стаями диких баранов.

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит > val-berezko 7 марта 2018, 15:22

      Сам-то как считаешь?

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 7 марта 2018, 13:25

      У Лёхи интервью брали меньше когда был футболистом ,вот что значит клуб прощения попросил у Зенита

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