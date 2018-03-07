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  • Попов: «Зенит» молодцы. Все бы такие смелые были – глядишь, чемпионат России бы стал лучше»

Попов: «Зенит» молодцы. Все бы такие смелые были – глядишь, чемпионат России бы стал лучше»

7 марта 2018, 13:11
9

Экс-игрок «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о решении КДК не назначать переигровку матч 21 тура «Зенит» – «Амкар».

«Зенит» молодцы, что тут сказать. Отстаивают свои интересы любыми способами. Все бы такие смелые были, как они, глядишь, и чемпионат России бы стал лучше. Хорошо, что в итоге здравый смысл возобладал над вседозволенностью», — сказал Попов.

Напомним, петербургский клуб обратился с жалобой из-за эпизода в концовке встречи. Судья Владимир Сельдяков второй раз за встречу показал защитнику пермяков Николаю Зайцеву желтую карточку. При этом арбитр не показал футболисту красной карточки.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Попов Алексей
Комментарии (9)
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сапёр75
1520418346
У Лёхи интервью брали меньше когда был футболистом ,вот что значит клуб прощения попросил у Зенита
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val-berezko
1520419818
А,вообще то,зачем правила-играй и делай как хочешь! Что на фут. поле,что на дорогах.Здесь что государство или территория заселенная стаями диких баранов.
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DOCTOR PENALTY
1520420036
Алексей, ты не прав 100% ! Все будут смелые, если будет такое бабло и административный ресурс, как у Зенита. Мы же не любим их именно из-за этого.
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polt
1520420150
Питер-город на болоте и нынешний Зенит-БОЛОТО(Манчини-Фурсенковское)! Не в обиду Санкт-Петербургу и его жителям.
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sidors32
1520421118
Судя по-всему на Бомбардире появился новый эксперт
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neveldomha
1520427666
Слишком много Попова на пустом месте.
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Serjoga
1520439486
Не понял! Что в этом хорошего?
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ОЛЕГ К.
1520441754
Это что-сарказм?
Ответить
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