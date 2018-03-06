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    Президент «Урала»: «Мы вывели Ерохина в люди. Тем не менее, его нужно удалять в каждом матче»

    Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поговорил о фигуре полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Александра Ерохина. Функционер считает хавбека грубым игроком.

    «Ерохина надо выгонять в каждой игре. Я его уважаю, это ведь мы вывели его в люди. Но его сейчас выгнали первый раз за весь чемпионат, хотя ему в каждой игре надо показывать по две желтые и одну красную. Он постоянно играет руками, эти его захваты руками...», – сказал Иванов.

    Ерохин выступал за «Урал» с 2013 по 2016 годы (62 игры в РФПЛ, 12 голов).

    Источник: Sport24

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    06.03.2018 22:15
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +351

      Константинн 7 марта 2018, 19:32

      Ну раз игрок так играет значит тренер не против, был бы против наверное сказал бы ему так не играть.

      -1
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      Рейтинг: +93

      stachel 7 марта 2018, 18:10

      Ероха - это шлак уровня Тосно. Зачем его брали в Зенит, вот в чем вопрос. То что это шлак, было понятно с самого начала.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 марта 2018, 09:40

      Чему еще в Урале научить могли? И это называется "вывели в люди..."

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 марта 2018, 08:22

      когда в Урале Ерохин играл ближе к атаке или даже второго напа с него толку было больше, а сейчас он играет чуть ли не второго опорника но он совершенно не умеет отбирать мяч и пасовать вперед только назад и поперек вот они со Смольниковым постоянно пасуют друг другу и это самое то что Зенит перестал из за них создавать быстрые атаки

      2
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      Рейтинг: +30

      юрий п 7 марта 2018, 08:02

      все правильно сказано, но почему он попадает в основу Зенита, но это полбеды,почему этого тихохода и тугодума вызывают в сборную? игрока уровня Тосно и ФНЛ, вот в чем загадка, видимо только потому что он игрок Зенита?

      7
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 7 марта 2018, 07:58

      Все верно сказал

      2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 7 марта 2018, 04:45

      В Зените другое виденье игры в футбол , победа любой ценой-так получается, такие установки на матч получают в Зените?

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 7 марта 2018, 01:54

      Хреново вы его воспитали значит. На заметку игрокам Урала, уйдёте из клуба, вас так-же будут ласково вспоминать. То что Ерохин играет жёстко, это уже скорее всего стиль и переделать его, надо быть хорошим психологом, а в Зените на данный момент, как раз и нет хорошего психолога. По большому счёту в РФПЛ хватает костоломов, просто Ерохин в Зените и этим всё сказано.

      -2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 00:48

      Ну и где же фанаты Зенита,че не защищают???

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 00:53

      Спят, завтра в школу.

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 07:59

      Питер,европейское время спят ещё,ха,ха.

      0
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      Рейтинг: +9

      Аркадий Паровозов00 7 марта 2018, 00:43

      кек

      -1
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