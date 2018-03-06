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  • Президент «Урала»: «Мы вывели Ерохина в люди. Тем не менее, его нужно удалять в каждом матче»

Президент «Урала»: «Мы вывели Ерохина в люди. Тем не менее, его нужно удалять в каждом матче»

6 марта 2018, 22:15
20

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поговорил о фигуре полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Александра Ерохина. Функционер считает хавбека грубым игроком.

«Ерохина надо выгонять в каждой игре. Я его уважаю, это ведь мы вывели его в люди. Но его сейчас выгнали первый раз за весь чемпионат, хотя ему в каждой игре надо показывать по две желтые и одну красную. Он постоянно играет руками, эти его захваты руками...», – сказал Иванов.

Ерохин выступал за «Урал» с 2013 по 2016 годы (62 игры в РФПЛ, 12 голов).

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Ерохин Александр Иванов Григорий
Комментарии (20)
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Dimka_Foxy
1520363937
Нет говори, корявыми своими машет
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DOCTOR PENALTY
1520367969
Грубее его может быть только Кудряшов, и то чуть-чуть
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Павел Амурский
1520370730
Заберите своего Ерохина обратно, играть не умеет совсем.
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baden69
1520371990
Абсолютно согласен с Ивановым! В оправдание Ерохину можно сказать только то, что он такой не потому, что он грубый, а по причине его медлительности. Он постоянно играет пешком, на обработку мяча ему, в большинстве случаев необходимо 3-4 касания и только после этого он начинает думать что делать с мячом дальше. До сих пор не могу понять двух вещей: зачем его вообще брали в Зенит... и почему его до сих пор выпускают на поле????
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Татарин за ЦСКА
1520372902
Ну и где же фанаты Зенита,че не защищают???
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woyser
1520376866
Хреново вы его воспитали значит. На заметку игрокам Урала, уйдёте из клуба, вас так-же будут ласково вспоминать. То что Ерохин играет жёстко, это уже скорее всего стиль и переделать его, надо быть хорошим психологом, а в Зените на данный момент, как раз и нет хорошего психолога. По большому счёту в РФПЛ хватает костоломов, просто Ерохин в Зените и этим всё сказано.
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anatolich72
1520398684
Все верно сказал
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юрий п
1520398934
все правильно сказано, но почему он попадает в основу Зенита, но это полбеды,почему этого тихохода и тугодума вызывают в сборную? игрока уровня Тосно и ФНЛ, вот в чем загадка, видимо только потому что он игрок Зенита?
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Garrincha58
1520400145
когда в Урале Ерохин играл ближе к атаке или даже второго напа с него толку было больше, а сейчас он играет чуть ли не второго опорника но он совершенно не умеет отбирать мяч и пасовать вперед только назад и поперек вот они со Смольниковым постоянно пасуют друг другу и это самое то что Зенит перестал из за них создавать быстрые атаки
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prezent2017
1520404832
Чему еще в Урале научить могли? И это называется "вывели в люди..."
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