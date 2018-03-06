Президент «Урала»: «Мы вывели Ерохина в люди. Тем не менее, его нужно удалять в каждом матче»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поговорил о фигуре полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Александра Ерохина. Функционер считает хавбека грубым игроком.

«Ерохина надо выгонять в каждой игре. Я его уважаю, это ведь мы вывели его в люди. Но его сейчас выгнали первый раз за весь чемпионат, хотя ему в каждой игре надо показывать по две желтые и одну красную. Он постоянно играет руками, эти его захваты руками...», – сказал Иванов.

Ерохин выступал за «Урал» с 2013 по 2016 годы (62 игры в РФПЛ, 12 голов).