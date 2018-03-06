Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Асхабадзе: «Звал в «Спартак» Салаха и Мане, но они не захотели играть в России»

Асхабадзе: «Звал в «Спартак» Салаха и Мане, но они не захотели играть в России»

6 марта 2018, 21:06
38

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал, что пытался усилить красно-белых нынешними футболистами английского «Ливерпуля» Мохамедом Салахом и Садьо Мане.

«Много было игроков, которых в свое время хотели купить. Могу сказать, что была задача купить Садьо Мане. Мы уже договорились с клубом об условиях трансфера, но Мане сказал честно, что хочет играть в Англии и в Россию он ехать не хотел.

Также «Спартак» хотел арендовать Мохамеда Салаха, но тогда тоже не вышло. Он тоже не хотел ехать в Россию. Именно вот этих двух футболистов я хотел привезти в «Спартак», – сказал Асхабадзе.

Напомним, что именно при этом гендиректоре в «Спартаке» появился полузащитник Квинси Промес.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Ливерпуль Спартак Салах Мохамед Мане Садио Асхабадзе Роман
Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cupota
1520359903
Салах?! Пусть уж сразу и про Месси с Рональдо говорит! Типа, смотрел на них по телеку и хотел позвать, но...
Ответить
Sanek85
1520360193
Да на х....й им нужен твой свинарник придурок?????!!!!!!
Ответить
kvm5
1520360958
странно почему
Ответить
3a zenit
1520361351
может только в Спартаке?Марадона там случайно не мелькал?
Ответить
Eddyson
1520361778
Салаха в Спартаке хотел видеть Якин, так как знал его по "Базелю", насколько я помню. Но Рома смело приписывает эту "заслугу" себе. Ждём продолжения повествований о его "хотел привезти в Спартак".
Ответить
Spartak 777
1520362436
при всей моей любви к Спартаку ,к сожалению, выбор между Спартаком и Ливерпулем не в пользу красно-белых...
Ответить
Татарин за ЦСКА
1520363602
Не факт,что они были такими футболистами,если бы играли в Спартаке!!!
Ответить
Sanek85
1520367777
Завидовать свиному долбо........*** из города луга???)))
Ответить
stream15
1520370862
Кто нормальный согласится играть в спартаке?
Ответить
babenko1977
1520371864
Хорошо не пошли в спартак-футболистами стали
Ответить
Главные новости
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
2
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
6
Все новости
Все новости
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
4
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
6
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
15
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
3
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 17:31
3
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:57
3
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
Вчера, 16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
Вчера, 16:23
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+