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    Асхабадзе: «Звал в «Спартак» Салаха и Мане, но они не захотели играть в России»

    Бывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал, что пытался усилить красно-белых нынешними футболистами английского «Ливерпуля» Мохамедом Салахом и Садьо Мане.

    «Много было игроков, которых в свое время хотели купить. Могу сказать, что была задача купить Садьо Мане. Мы уже договорились с клубом об условиях трансфера, но Мане сказал честно, что хочет играть в Англии и в Россию он ехать не хотел.

    Также «Спартак» хотел арендовать Мохамеда Салаха, но тогда тоже не вышло. Он тоже не хотел ехать в Россию. Именно вот этих двух футболистов я хотел привезти в «Спартак», – сказал Асхабадзе.

    Напомним, что именно при этом гендиректоре в «Спартаке» появился полузащитник Квинси Промес.

    Источник: Спорт FM

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    06.03.2018 21:06
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 8 марта 2018, 22:52

      А Локомотив звал Неймара

      0
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      Рейтинг: +3425

      FRZZ 7 марта 2018, 11:04

      Ясное дело, холодно, чемпионат слабый и менталитет мягко говоря не очень.......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 10:28

      хорошо что честно сказали а не перешли ради не игровых причин а то отбывали бы здесь номер и никакой пользы в итоге не принесли клубу да и свою карьеру застопорили.

      1
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 7 марта 2018, 00:31

      Хорошо не пошли в спартак-футболистами стали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 7 марта 2018, 00:14

      Кто нормальный согласится играть в спартаке?

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 7 марта 2018, 00:10

      плохо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 6 марта 2018, 23:22

      Завидовать свиному долбо........*** из города луга???)))

      -3
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      Рейтинг: +320

      ваавва 6 марта 2018, 22:45

      Вот плохо то, что хорошие игроки не едут в нашу страну ,если только за деньгами!!!

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 6 марта 2018, 22:41

      скоро приедут играть в Россию 100 дней осталось

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 марта 2018, 22:13

      Не факт,что они были такими футболистами,если бы играли в Спартаке!!!

      1
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      Рейтинг: +1778

      Kulima > Татарин за ЦСКА 6 марта 2018, 22:39

      Спартак здесь не при чем, у нас чемпионат очень слабый, в нем все дело

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