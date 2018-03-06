Асхабадзе: «Звал в «Спартак» Салаха и Мане, но они не захотели играть в России»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал, что пытался усилить красно-белых нынешними футболистами английского «Ливерпуля» Мохамедом Салахом и Садьо Мане.

«Много было игроков, которых в свое время хотели купить. Могу сказать, что была задача купить Садьо Мане. Мы уже договорились с клубом об условиях трансфера, но Мане сказал честно, что хочет играть в Англии и в Россию он ехать не хотел.

Также «Спартак» хотел арендовать Мохамеда Салаха, но тогда тоже не вышло. Он тоже не хотел ехать в Россию. Именно вот этих двух футболистов я хотел привезти в «Спартак», – сказал Асхабадзе.

Напомним, что именно при этом гендиректоре в «Спартаке» появился полузащитник Квинси Промес.