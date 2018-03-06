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    Азар и Куртуа хотят перейти в «Реал»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар отклонит любое предложение о продлении контракта, поскольку хочет перебраться в «Реал» в летнее трансферное окно.

    Бельгиец хочет покинуть синих и ждет конкретного предложения от мадридцев, которое поступит только в том случае, если Зинедин Зидан останется у руля команды по завершении сезона.

    Кроме того, сообщается, что вместе с Азаром в столицу Испании стремится переехать и голкипер Тибо Куртуа.

    Нынешнее соглашение 27-летнего хавбека рассчитано до июня 2020 года.

    Источник: Daily Mail

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    06.03.2018 17:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 6 марта 2018, 20:51

      После игры с мс не удивлюсь.

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 6 марта 2018, 19:41

      брэхня...Риал не ихний стиль и стильный клуб...

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 6 марта 2018, 19:13

      хз..куртуа бы в тему был.,молодой, хороший. но ведь там все эпопея с де хеа длиться. А азар, ну.. на позицию роналду можно, но не самые лучшие варианты. да и что будет с челси...

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      Рейтинг: +128

      Jackson88 6 марта 2018, 18:52

      это было бы хорошо)))

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      Рейтинг: +28

      яйва яйва 6 марта 2018, 18:31

      Неплохо!

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 6 марта 2018, 18:09

      Брехня,он сказал болельщику он в Челси счастлив,кряк-кряк.Как проиграют Челси вся команда в разную сторону разбигает

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