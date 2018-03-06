Азар и Куртуа хотят перейти в «Реал»

Полузащитник «Челси» Эден Азар отклонит любое предложение о продлении контракта, поскольку хочет перебраться в «Реал» в летнее трансферное окно.

Бельгиец хочет покинуть синих и ждет конкретного предложения от мадридцев, которое поступит только в том случае, если Зинедин Зидан останется у руля команды по завершении сезона.

Кроме того, сообщается, что вместе с Азаром в столицу Испании стремится переехать и голкипер Тибо Куртуа.

Нынешнее соглашение 27-летнего хавбека рассчитано до июня 2020 года.