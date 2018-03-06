Прядкин: «В новом календаре обязательно учтем все пожелания и даже используем дар убеждения»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что составить календарь на сезон таким образом, чтобы угодить абсолютно всем, невозможно. При этом он отметил, что в новом календаре лига постарается учесть пожелания клубов.

«Имеет ли смысл прописать ограничения для таких команд, как «Амкар» и «Тосно», и не проводить домашних матчей в такую погоду? Всегда были проблемы по календарю, и в Советском Союзе. Предлагают участие представителей прессы в составлении календаря. Невозможно так сделать. Сначала все за проведение матчей на юге, потом дело доходит до обсуждения, и оказывается, что четыре матча играть дома и четыре – на выезде в разное время и с разными целями по финишу чемпионата. Все сразу предлагают чередовать домашние и выездные матчи.

Мы посмотрим, как ответные европейские игры будут происходить в Москве. Будет солидный минус по температуре. Единственное, на что мы пойдем, – это попробовать уговорить клубы поменяться кругами. Мы проведем презентацию таблицы нового сезона, где четко расставим возможные нюансы. Я не расстаюсь с этой табличкой нового календаря. Здесь все предусмотрено, и нет свободного места. Эта таблица делается в зависимости от занятого места по итогам турнира, и вносится ряд критериев в зависимости от того, какие команды в каких турнирах играют. Это целый процесс.

Если мы внесем предложенные выше изменения, то получится минимум три игры дома и три на выезде. Ни одна команда на это не идет, к сожалению. Мы обязательно учтем все пожелания. И даже используем дар убеждения. Если попадет на холодные города, попросим клубы поменяться местами. Футбол же для болельщиков», – сказал Прядкин.