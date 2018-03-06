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    Прядкин: «В новом календаре обязательно учтем все пожелания и даже используем дар убеждения»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что составить календарь на сезон таким образом, чтобы угодить абсолютно всем, невозможно. При этом он отметил, что в новом календаре лига постарается учесть пожелания клубов.

    «Имеет ли смысл прописать ограничения для таких команд, как «Амкар» и «Тосно», и не проводить домашних матчей в такую погоду? Всегда были проблемы по календарю, и в Советском Союзе. Предлагают участие представителей прессы в составлении календаря. Невозможно так сделать. Сначала все за проведение матчей на юге, потом дело доходит до обсуждения, и оказывается, что четыре матча играть дома и четыре – на выезде в разное время и с разными целями по финишу чемпионата. Все сразу предлагают чередовать домашние и выездные матчи.

    Мы посмотрим, как ответные европейские игры будут происходить в Москве. Будет солидный минус по температуре. Единственное, на что мы пойдем, – это попробовать уговорить клубы поменяться кругами. Мы проведем презентацию таблицы нового сезона, где четко расставим возможные нюансы. Я не расстаюсь с этой табличкой нового календаря. Здесь все предусмотрено, и нет свободного места. Эта таблица делается в зависимости от занятого места по итогам турнира, и вносится ряд критериев в зависимости от того, какие команды в каких турнирах играют. Это целый процесс.

    Если мы внесем предложенные выше изменения, то получится минимум три игры дома и три на выезде. Ни одна команда на это не идет, к сожалению. Мы обязательно учтем все пожелания. И даже используем дар убеждения. Если попадет на холодные города, попросим клубы поменяться местами. Футбол же для болельщиков», – сказал Прядкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.03.2018 17:52
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 7 марта 2018, 04:37

      Не нужно угождать идиотам,вот и всё...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 марта 2018, 22:30

      Че то вообще мало чего понятно тут!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 марта 2018, 21:39

      ещё +200 к скорости и криту...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 20:57

      Его бы устами да мед пить.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 6 марта 2018, 20:01

      Дайте календарь Червиченко сделать и Бубнова ему в помощь. Думаю у них получится)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 6 марта 2018, 19:49

      объявите конкурс на календарь среди болельщиков, самые лучшие варианты будете с клубами обсуждать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 марта 2018, 19:22

      Значит, раньше Прядкину было насрать на пожелания клубов и мнения болельщиков, а теперь он решил вдруг их учитывать. Что-то слабо в это верится.
      Ведь каждый год одно и то же! Одни и те же разговоры: плохой календарь, плохое состояние газона, низкая температура, клубы недовольны, болельщики недовольны, руководство РФПЛ обещает исправиться!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 6 марта 2018, 19:08

      Все организуем - 360 солнечных дней в год и каждому игроку по красному мячу.

      6
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      Рейтинг: +5444

      Приус 6 марта 2018, 18:52

      Если бы не видел твою бесстыжую рожу, точно повелся бы.

      10
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 марта 2018, 18:49

      Вы посмотрите что творится: с Nike договорились насчет мяча, календарь сделают как положено, стадионы до 10-го марта сдадут в эксплуатацию и это малая толика всех обещаний, данных за последние дни!!! Даже спросить стесняюсь, чем до этого занимались!? Может всетаки не зря мы тут ядом то брызжем? Мало конечно верится во все это, но чем черт не шутит!!!

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