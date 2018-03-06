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  • Прядкин: «В новом календаре обязательно учтем все пожелания и даже используем дар убеждения»

Прядкин: «В новом календаре обязательно учтем все пожелания и даже используем дар убеждения»

6 марта 2018, 17:52
25

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что составить календарь на сезон таким образом, чтобы угодить абсолютно всем, невозможно. При этом он отметил, что в новом календаре лига постарается учесть пожелания клубов.

«Имеет ли смысл прописать ограничения для таких команд, как «Амкар» и «Тосно», и не проводить домашних матчей в такую погоду? Всегда были проблемы по календарю, и в Советском Союзе. Предлагают участие представителей прессы в составлении календаря. Невозможно так сделать. Сначала все за проведение матчей на юге, потом дело доходит до обсуждения, и оказывается, что четыре матча играть дома и четыре – на выезде в разное время и с разными целями по финишу чемпионата. Все сразу предлагают чередовать домашние и выездные матчи.

Мы посмотрим, как ответные европейские игры будут происходить в Москве. Будет солидный минус по температуре. Единственное, на что мы пойдем, – это попробовать уговорить клубы поменяться кругами. Мы проведем презентацию таблицы нового сезона, где четко расставим возможные нюансы. Я не расстаюсь с этой табличкой нового календаря. Здесь все предусмотрено, и нет свободного места. Эта таблица делается в зависимости от занятого места по итогам турнира, и вносится ряд критериев в зависимости от того, какие команды в каких турнирах играют. Это целый процесс.

Если мы внесем предложенные выше изменения, то получится минимум три игры дома и три на выезде. Ни одна команда на это не идет, к сожалению. Мы обязательно учтем все пожелания. И даже используем дар убеждения. Если попадет на холодные города, попросим клубы поменяться местами. Футбол же для болельщиков», – сказал Прядкин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (25)
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Сильвербой
1520348977
Не надо никаких пожеланий выполнять, нужно просто качественно выполнять свою работу!!!
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retiremen
1520349690
Даже если там будут только 4 избранные команды, у них все равно будут проблемы с календарем. Места не будет или год будет короткий. Я постоянно удивляюсь как в АПЛ календарь составляют, а потом еще по этому календарю и играют. Может скинуться и попросить у них помощи!
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AlfavitЪ
1520349828
Меня всегда настораживают фразы наших чиновников типа, Футбол же для болельщиков.
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insider_retro
1520350210
Чуть не прослезился от умиления и старания чиновника быть полезным и чутким... Но опять неожиданно придёт холод или жара, как назло какой-нибудь клуб выйдет в финал ЛЧ и календарь поплывёт, как обычно...
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Ахимас Вельде
1520350649
Спасибо, родной, но не верю.
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Антимат
1520351288
А раньше вы как делали?
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OfaZavr
1520351358
очередной треп поди, почему только в новом сезоне раньше что-ли непонятно было про наши реалии.
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Сильвербой
1520351375
Вы посмотрите что творится: с Nike договорились насчет мяча, календарь сделают как положено, стадионы до 10-го марта сдадут в эксплуатацию и это малая толика всех обещаний, данных за последние дни!!! Даже спросить стесняюсь, чем до этого занимались!? Может всетаки не зря мы тут ядом то брызжем? Мало конечно верится во все это, но чем черт не шутит!!!
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Приус
1520351575
Если бы не видел твою бесстыжую рожу, точно повелся бы.
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Сибирь за Спартак
1520352493
Все организуем - 360 солнечных дней в год и каждому игроку по красному мячу.
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