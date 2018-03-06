Прядкин: «У «Зенита» очень грамотные юристы. Если подали протест, значит есть возможность зацепиться»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал мнение по поводу протеста, поданного «Зенитом» по итогам домашнего матча 21-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:0).

Петербургский клуб требует аннулировать результат и переиграть встречу. Сине-бело-голубые недовольны действиями главного арбитра Владимира Сельдякова, удалившего полузащитника Александра Ерохина и защитника Доменико Кришито.

«Что касается концовки матча «Зенит» – «Амкар», я еще не видел протеста. Копия на моем столе лежит, буду обсуждать с юристами. Соблюдая корпоративную этику, скажу, что это эмоции. Что-то не получалось в игре. Можно понять игроков, позицию «Амкара».

Все успокоятся и сделают определенные выводы. Это эмоции, жажда победить. Понятно, что идет борьба за Лигу чемпионов с одной стороны и за выживание – с другой стороны. У «Зенита» очень грамотные юристы, если подали, значит есть возможность зацепиться. Но это вопрос КДК», – сказал Прядкин.