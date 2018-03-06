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  • Прядкин: «У «Зенита» очень грамотные юристы. Если подали протест, значит есть возможность зацепиться»

Прядкин: «У «Зенита» очень грамотные юристы. Если подали протест, значит есть возможность зацепиться»

6 марта 2018, 16:36
36

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал мнение по поводу протеста, поданного «Зенитом» по итогам домашнего матча 21-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:0).

Петербургский клуб требует аннулировать результат и переиграть встречу. Сине-бело-голубые недовольны действиями главного арбитра Владимира Сельдякова, удалившего полузащитника Александра Ерохина и защитника Доменико Кришито.

«Что касается концовки матча «Зенит» – «Амкар», я еще не видел протеста. Копия на моем столе лежит, буду обсуждать с юристами. Соблюдая корпоративную этику, скажу, что это эмоции. Что-то не получалось в игре. Можно понять игроков, позицию «Амкара».

Все успокоятся и сделают определенные выводы. Это эмоции, жажда победить. Понятно, что идет борьба за Лигу чемпионов с одной стороны и за выживание – с другой стороны. У «Зенита» очень грамотные юристы, если подали, значит есть возможность зацепиться. Но это вопрос КДК», – сказал Прядкин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Прядкин Сергей
Комментарии (36)
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Чикомас
1520343549
Ну где то Зенит должен быть лучше всех. Если не на поле....то в подковерных играх хотя бы..
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Полная Канистра
1520344737
у них грамотные не юристы а деньги покупая всех и вся
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subbotaspartak
1520345049
А в том годе удаляли Урал, Или я не попал? Или, друзья, Зенит трогать нельзя? Если переиграют - распускайте Чемпионат И с осени по богатству пусть в таблице стоят. Да, Спартак последним не будет, А мы футбол окончательно забудем.
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insider_retro
1520347131
Юристы, возможно, что-то и нароют... Может даже добьются желаемого... Но команда потом ещё долго не отмоется за такое добывание очков, да и болельщикам будет не комфортно...
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Чермындыр
1520347662
Пусть позорные бомжи подадут заодно иск по матчу Зенит - Урал в прошлом сезоне, где они наверняка были возмущены действиями арбитра, удалившего трех игроков команды из Екатеринбурга.
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OfaZavr
1520350557
все это глупость и позор вот и все что можно сказать, не умеют проигрывать вот и занимаются всякой ерундой.
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Сибирь за Спартак
1520352647
Бомжарня не позорься.
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Одинокий волк Маквейд
1520353307
Цепляться надо на поле.
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Sanek85
1520355757
Бомжи сраные!!!
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zigbert
1520358251
Конечно можно найти грамотных юристов,которые вынесут правильное решение.Только вот найдет ли таких юристов Амкар?
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