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    Прядкин: «У «Зенита» очень грамотные юристы. Если подали протест, значит есть возможность зацепиться»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал мнение по поводу протеста, поданного «Зенитом» по итогам домашнего матча 21-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:0).

    Петербургский клуб требует аннулировать результат и переиграть встречу. Сине-бело-голубые недовольны действиями главного арбитра Владимира Сельдякова, удалившего полузащитника Александра Ерохина и защитника Доменико Кришито.

    «Что касается концовки матча «Зенит» – «Амкар», я еще не видел протеста. Копия на моем столе лежит, буду обсуждать с юристами. Соблюдая корпоративную этику, скажу, что это эмоции. Что-то не получалось в игре. Можно понять игроков, позицию «Амкара».

    Все успокоятся и сделают определенные выводы. Это эмоции, жажда победить. Понятно, что идет борьба за Лигу чемпионов с одной стороны и за выживание – с другой стороны. У «Зенита» очень грамотные юристы, если подали, значит есть возможность зацепиться. Но это вопрос КДК», – сказал Прядкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.03.2018 16:36
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 7 марта 2018, 11:02

      Учитывая,что это путинская команда, решение будет положительным для Зенита.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 7 марта 2018, 09:27

      может им еще весь сезон переиграть? чего уж там...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 6 марта 2018, 21:14

      ХОТЯТ ГРАМОТНО ПЕРЕИГРАТЬ.ВООБЩЕ ЗЕНИТ ВЕЧНО ПРЕТЕНЗИЯМИ.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 20:44

      Конечно можно найти грамотных юристов,которые вынесут правильное решение.Только вот найдет ли таких юристов Амкар?

      5
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > zigbert 6 марта 2018, 22:16

      Искать не надо - Малофеев правильно сказал, что у этого заявления нет перспектив.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 6 марта 2018, 20:33

      Очень грамотные юристы ... Херовые футболеры, глупый тренер ... Юристы грамотные ... Зинит чемпион !!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 6 марта 2018, 20:27

      А если проиграют?

      1
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 6 марта 2018, 20:20

      опять они судей гнобят,играть надо умет!!!В том году также с Уралом было,вас постепенно меньше уважают люди,играйте ,а не нойте,щас любая команда РПФЛ можетдать бой !!!

      3
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > dil-1969@mail.ru 6 марта 2018, 22:07

      ошибки исправь неуч

      0
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru > smersh45 7 марта 2018, 19:34

      себя понюхай олух...

      -1
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > dil-1969@mail.ru 9 марта 2018, 13:38

      обиделся ? убогий

      -1
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 6 марта 2018, 20:02

      Бомжи сраные!!!

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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 6 марта 2018, 19:37

      Такие вот дела о многом на самом деле говорят, как по мне, это свидетельствует о том, что многое в нашем футболе решается в кулуарах, просто в данной ситуации, руководство не спешило договариваться понадеявшись на свои силы, и вот вам результат. Позорище.

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 марта 2018, 19:21

      Цепляться надо на поле.

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